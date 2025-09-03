Donald Trump claims India has harmed US now offering zero tariffs टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का 'Zero' दांव, इस बार भारत को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump claims India has harmed US now offering zero tariffs

टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का 'Zero' दांव, इस बार भारत को लेकर किया चौंकाने वाला दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पहले अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाता था, लेकिन अब उसने अमेरिका को कोई शुल्क न लगाने का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए होते, तो भारत ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं देता।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनWed, 3 Sep 2025 09:37 PM
share Share
Follow Us on
टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का 'Zero' दांव, इस बार भारत को लेकर किया चौंकाने वाला दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पहले अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाता था, लेकिन अब उसने अमेरिका को कोई शुल्क न लगाने का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए होते, तो भारत ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं देता। मंगलवार को 'द स्कॉट जेनिंग्स शो' पर बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अमेरिका पर भारी शुल्क लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सबसे अधिक शुल्क लगाने वाला देश रहा है, लेकिन अब उसने मुझे भारत में शून्य शुल्क की पेशकश की है।

27 अगस्त से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ

ट्रंप ने पिछले महीने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क और रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस तरह 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क लागू है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें शुल्क लगाने की प्रक्रिया और इसके प्रभाव की दुनिया में सबसे अच्छी समझ है। उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ को दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बेहतर समझता हूं। मेरे शुल्क लगाने के बाद वे अपने शुल्क कम कर रहे हैं। भारत, जो सबसे अधिक शुल्क लगाने वाला देश था, अब मेरे सामने शून्य शुल्क का प्रस्ताव लाया है।

भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे

ट्रंप ने कहा कि अगर मैंने शुल्क नहीं लगाए होते, तो वे ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं देते। टैरिफ लगाना जरूरी है, इससे हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। वाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक 'एकतरफा' रहा, क्योंकि भारत अमेरिका पर भारी शुल्क लगाता था। भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वर्षों तक यह रिश्ता एकतरफा रहा। भारत हम पर दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाता था, जिसके कारण हमारा व्यापार वहां नहीं हो पा रहा था।

अमेरिकी कंपनियों को हो रहा नुकसान

ट्रंप ने कहा कि भारत के शुल्कों की वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर 200 प्रतिशत शुल्क के कारण अमेरिकी कंपनी को भारत में संयंत्र लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका ने कोई शुल्क नहीं लगाया था, लेकिन भारत अपने उत्पाद अमेरिकी बाजार में भेजता रहा, जिससे घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ।

भारत ने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को 'अनुचित और असंगत' बताते हुए कहा कि वह भी अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 131.8 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से उसका आयात 45.3 अरब डॉलर था।

International News International News In Hindi Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।