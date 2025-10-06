Donald Trump claims he warned about Osama bin Laden a year before the 9/11 attacks '9/11 हमले से एक साल पहले लादेन पर दी थी चेतावनी'; ट्रंप का नया दावा, क्या है सच्चाई?, International Hindi News - Hindustan
Donald:Trump: राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले के पहले ही उन्होंने तत्कालीन सरकार को ओसामा बिन लादेन को लेकर चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा कि हालांकि उन्होंने वह मानी नहीं।

Upendra Thapak हिन्दुस्तान टाइम्सMon, 6 Oct 2025 05:09 AM
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओसामा बिन लादेन को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले के ठीक एक साल पहले उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ओसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालिया युद्धों को रुकवाने का क्रेडिट लेते घूम रहे ट्रंप यहां भी तंज करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कोई आपको क्रेडिट देता नहीं है, तो आप उसे खुद ले लीजिए।

वर्जीनिया के नॉरफॉक में अमेरिकी नेवी की 250वीं वर्षगांठ पर लोगों को संबोधित कर रहे ट्रंप ने आतंकी समूह अलकायदा के पूर्व प्रमुख का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "कृपया सभी लोग याद रखें, मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में हमले से ठीक एक साल पहले लिखा था। मैंने कहा था, "तुम्हें (अमेरिकी सरकार को) ओसामा बिन लादेन पर नजर रखनी होगी।" ट्रंप यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि उन्होंने ओसामा के बारे में जो बयान दिया है, अगर वह सच नहीं है तो कल तक फेक न्यूज बन जाएगी। इसलिए वह यहां सच ही बोल रहे हैं।

ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने लिखा था, "मैंने ओसामा बिन लादेन नाम के व्यक्ति के बारे में सुना और उसे देखा है। मुझे वह पसंद नहीं आया, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा।" उन्होंने कहा," खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया... कोई न मुझे इसका थोड़ा सा क्रेडिट तो लेना होगा क्योंकि कोई और मुझे इसका क्रेडिट नहीं देगा।"

ओसामा के बारे में क्या लिखा था ट्रंप ने

डोनाल्ड ट्रंप यहां पर संभावित रूप से अपनी किताब 'द अमेरिका वी डिजर्व का जिक्र कर रहे थे। यह किताब 2000 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में ट्रंप ने ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा था। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने अमेरिका की तत्कालीन सरकार को चेतावनी दी थी या नहीं। इस किताब में ट्रंप ने तत्कालीन समय में मौजूद जियोपॉलिटिकल बातों को सामने रखा था। उन्होंने लिखा था, "हम इस समय किसी एक संकट का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई छोटे-छोटे संकटों और टकरावों का सामना कर रहे हैं। हम अभी शतरंज के खेल को खत्म करने के लिए शतरंज नहीं खेल रहे हैं बल्कि हम कई दुश्मनों के साथ एक साथ शतरंज खेल रहे हैं। एक दिन हम सभी आश्वस्त हो जाते हैं कि इराक हमारे नियंत्रण में है। यूएन अपना काम ढंग से कर रहा है। सब ठीक है लेकिन फिर अगले दिन ही बमबारी फिर से शुरू हो जाती है।"

इसके बाद लादेन के बारे में जिक्र करते हुए ट्रंप ने लिखा, "एक दिन हमें बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति है। इसका कोई निश्चित पता नहीं है। यह जनता का नंबर एक दुश्मन है। हमें पता चलता है कि हमारे जेट विमानों में अमेरिका में उसके शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन वह बच गया, वह किसी चट्टान के पीछे छिप जाता है और हमें फिर एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ता है।

आपको बता दें इस तरह की सच्चाई कहीं भी सामने नहीं आती की डोनाल्ड ट्रंप ने तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ओसामा को मार देने के लिए कहा हो। हां, उस समय पर उन्होंने किसी अन्य इंसान की तरह ही अपनी किताब में ओसाम बिन लादेन को लेकर अपना डर जाहिर किया था। वहीं, अमेरिकी खुफिया विभाग के पास भी कुछ बड़ा होने की सूचना थी। लेकिन वह एक साल पहले नहीं बल्कि कुछ हफ्तों पहले थी। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक यह जानकारी इतनी अस्पष्ट थी कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिली।

