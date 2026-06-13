अमेरिका-ईरान समझौते पर कल होगा हस्ताक्षर, होर्मुज सबके लिए खुल जाएगा; ट्रंप का बड़ा ऐलान
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने समझौते के समय पर टिप्पणी करने से सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइनिंग की सटीक तारीख के बारे में हमें इंतजार करना होगा, हालांकि यह कल नहीं होगी।'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता रविवार को साइन किया जाएगा। हालांकि, ईरान ने इससे इनकार किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ समझौता रविवार को साइन होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समझौते के तुरंत बाद सभी के लिए खुल जाएगा। यह वैश्विक तेल आपूर्ति की धमनी है, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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