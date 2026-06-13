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अमेरिका-ईरान समझौते पर कल होगा हस्ताक्षर, होर्मुज सबके लिए खुल जाएगा; ट्रंप का बड़ा ऐलान

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने समझौते के समय पर टिप्पणी करने से सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइनिंग की सटीक तारीख के बारे में हमें इंतजार करना होगा, हालांकि यह कल नहीं होगी।'

अमेरिका-ईरान समझौते पर कल होगा हस्ताक्षर, होर्मुज सबके लिए खुल जाएगा; ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता रविवार को साइन किया जाएगा। हालांकि, ईरान ने इससे इनकार किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ समझौता रविवार को साइन होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समझौते के तुरंत बाद सभी के लिए खुल जाएगा। यह वैश्विक तेल आपूर्ति की धमनी है, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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