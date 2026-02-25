टैरिफ से होगी बंपर कमाई, नहीं होगी अमेरिकी नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत: डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स देने की जरूरत उनके नागरिकों को नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम जो टैरिफ वसूल रहे हैं, उसी से इतनी रकम मिल जाएगी कि हमें इनकम टैक्स नहीं लेना होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ खारिज करने के फैसले को दुखद बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उनका कहा है कि हमने दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाए हैं, उसे भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सभी देश सहमत हैं और अब जो ट्रेड डील हुई हैं, उसे लेकर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में टैरिफ से मिलने वाली रकम इतनी होगी कि अमेरिकी लोगों से लिए जाने वाले इनकम टैक्स की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह इनकम टैक्स की जगह भविष्य में टैरिफ ले लेगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में दूसरे देशों से मिलने वाले टैरिफ की रकम इतनी अधिक हो जाएगी कि इनकम टैक्स को उससे रिप्लेस किया जा सकेगा।' उन्होंने इस संबंध में खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा था कि शायद टैरिफ के चलते इनकम टैक्स ज्यादा वसूलने की जरूरत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया था। यह फैसला तो ठीक नहीं था, लेकिन गुड न्यूज यह है कि ज्यादातर देशों ने हमारे साथ हुई ट्रेड डील पर सहमति जताई है। ये डील सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई हैं और वे जारी रहेंगी।
यही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर देश इसलिए भी हमारी ट्रेड डील पर राजी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हमने इस डील को नहीं माना तो फिर अमेरिका की ओर से और खराब विकल्प मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी ओर से ऑफर की गई डील को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हमने ये डील कर ली थीं। बता दें कि अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से परे जाकर टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से टैरिफ के फैसले को खारिज कर दिया है।
इस फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फीसदी ड्यूटी का ऐलान एक अलग कानून के तहत कर दिया है। इसके अलावा उनका कहना है कि यह दर 15 फीसदी तक बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा यकीन है कि आने वाले सालों में अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की रकम टैरिफ से मिलेगी। इस रकम का इस्तेमाल अमेरिका की आर्थिक और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने में हो सकेगा।
