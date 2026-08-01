भारत-पाकिस्तान युद्ध नहीं भूल पा रहे डोनाल्ड ट्रंप, इस बार बोले- दोनों चीखने-चिल्लाने लगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने 250 फीसदी टैरिफ की धमकी दी तो दोनों नाराज हो गए और खूब चीखे-चिल्लाए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से दावा किया कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जब वाशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने युद्ध खत्म नहीं किया, तो उन पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, तो वे 'बहुत नाराज हुए और खूब चीखे-चिल्लाए।' वॉशिंगटन के पास कैंप डेविड में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान 11 विमान मार गिराए गए थे। हालांकि, भारत ने इस दावे का लगातार खंडन किया है।
11 विमान गिराए जाने का दावा
ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुल आठ युद्ध रुकवाए। उन्होंने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हमने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाया। 11 विमान मार गिराए गए थे। मामला बहुत गरमाया हुआ था। मैंने शुल्क का इस्तेमाल किया। मैंने कहा-अगर तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो 250 फीसदी शुल्क लगेगा तुम दोनों पर।'
ट्रंप ने कहा, 'और वे (भारत, पाकिस्तान) बहुत चीखे-चिल्लाए। दोनों इस बात को लेकर बहुत नाराज थे। लेकिन एक दिन बाद उन्होंने फोन किया और कहा-हम युद्ध नहीं करेंगे।' ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि उन्होंने दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध रुकवाकर पांच करोड़ जिंदगियां बचाईं।
भारत ने तीसरे पक्ष की भूमिका से किया इनकार
भारत ने बार-बार कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान संघर्ष-विराम पर सहमति तब बनी, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। नई दिल्ली ने संघर्ष-विराम में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से भी लगातार इनकार किया है।
भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए पिछले साल सात से 10 मई के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। वहीं इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत पर हमले की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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