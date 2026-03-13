ईरान जल्द ही करने वाला है सरेंडर, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम

डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल के दौरान यह भी कहा कि तेहरान में अब कोई स्पष्ट नेता नहीं बचा है, इसलिए सरेंडर की घोषणा करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है, जिससे सरकार ढहने के करीब पहुंच गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण करने वाला है। यह जानकारी एक्सियोस की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें तीन जी-7 देशों के अधिकारियों ने कॉल को लेकर पुष्टि की। बुधवार सुबह हुई इस कॉल में ट्रंप ने सहयोगियों को बताया कि उन्होंने एक कैंसर को खत्म कर दिया है जो हम सभी के लिए खतरा था। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजों पर गर्व जताया और कहा कि ईरान अब सरेंडर करने की कगार पर है। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल के दौरान यह भी कहा कि तेहरान में अब कोई स्पष्ट नेता नहीं बचा है, इसलिए सरेंडर की घोषणा करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है, जिससे सरकार ढहने के करीब पहुंच गई है। यह बयान मध्- पूर्व में चल रहे युद्ध के लगभग दो सप्ताह पूरे होने के समय आया है, जहां ड्रोन और मिसाइल हमलों का भारी आदान-प्रदान हो रहा है।

ईरान का तो अलग लग रहा मूड राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी ईरान के नेताओं को पागल कहा था और उन्हें मारने को अपना सम्मान बताया था। उनकी यह निजी बातचीत सार्वजनिक बयानों से मेल खाती है, जहां वे युद्ध में अमेरिका की मजबूत स्थिति पर जोर देते रहे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई जब ईरान की ओर से विरोध के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अगले दिन पहली सार्वजनिक टिप्पणी में लड़ाई जारी रखने की कसम खाई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दबाव बढ़ाने की धमकी दी। इससे युद्ध जल्द खत्म होने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं।