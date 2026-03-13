Hindustan Hindi News
ईरान जल्द ही करने वाला है सरेंडर, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम

Mar 13, 2026 04:27 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण करने वाला है। यह जानकारी एक्सियोस की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें तीन जी-7 देशों के अधिकारियों ने कॉल को लेकर पुष्टि की। बुधवार सुबह हुई इस कॉल में ट्रंप ने सहयोगियों को बताया कि उन्होंने एक कैंसर को खत्म कर दिया है जो हम सभी के लिए खतरा था। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजों पर गर्व जताया और कहा कि ईरान अब सरेंडर करने की कगार पर है। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल के दौरान यह भी कहा कि तेहरान में अब कोई स्पष्ट नेता नहीं बचा है, इसलिए सरेंडर की घोषणा करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है, जिससे सरकार ढहने के करीब पहुंच गई है। यह बयान मध्- पूर्व में चल रहे युद्ध के लगभग दो सप्ताह पूरे होने के समय आया है, जहां ड्रोन और मिसाइल हमलों का भारी आदान-प्रदान हो रहा है।

ईरान का तो अलग लग रहा मूड

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी ईरान के नेताओं को पागल कहा था और उन्हें मारने को अपना सम्मान बताया था। उनकी यह निजी बातचीत सार्वजनिक बयानों से मेल खाती है, जहां वे युद्ध में अमेरिका की मजबूत स्थिति पर जोर देते रहे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई जब ईरान की ओर से विरोध के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अगले दिन पहली सार्वजनिक टिप्पणी में लड़ाई जारी रखने की कसम खाई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दबाव बढ़ाने की धमकी दी। इससे युद्ध जल्द खत्म होने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की जी-7 कॉल में व्यक्त की गई भविष्यवाणी और ईरान की ओर से जारी चुनौती के बीच विरोधाभास दिख रहा है। इससे तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को निर्णायक मान रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति जटिल बनी हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रंप निजी और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर युद्ध के जल्द समाप्त होने के प्रति आश्वस्त हैं। हालांकि, ईरान की प्रतिरोध क्षमता और नए नेतृत्व की कठोर मुद्रा से युद्ध लंबा खिंच सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
