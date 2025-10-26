पूर्व राष्ट्रपति रीगन के बयान पर बवाल, भड़के ट्रंप ने कनाडा पर ठोका अतिरिक्त टैरिफ

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कनाडाई सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रीगन के बयानों का गलत इस्तेमाल करके अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टैरिफ से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की है।

अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ओटावा के ऊपर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान का गलत उपयोग करने को लेकर लताड़ लगाई। ट्रंप ने कनाडा के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कनाडा के साथ व्यापारिक वार्ता समाप्त करने की घोषणा की थी।

सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कनाडा को जमकर कड़वे घूंट पिलाए। ट्रंप ने लिखा, "कनाडा को रोनाल्ड रीगन के टैरिफ पर दिए गए एक भाषण पर फर्जी एड बनाते पकड़ा गया है। इस वीडियो को लेकर रीगन फाउंडेशन की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के चुनिंदा ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल करके एक विज्ञापन अभियान बनाया गया ह। यह विज्ञापन राष्ट्रपति के रेडियो संबोधन को गलत तरीके से पेश करता है।"

ट्रंप ने कनाडाई सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "रीगन के बयान का इस्तेमाल करने या उसकी कांट-छांट करने की अनुमति रीगन फाउंडेशन से नहीं ली गई है। इसके लिए फाउंडेशन अपने कानूनी विकल्प तलाश रहा है।" उन्होंने आगे कहा,"इस धोखाधड़ी का एकमात्र उद्देश्य यह था कि इसके जरिए यूएस का सर्वोच्च न्यायालय उन टैरिफों पर उनकी "बचाव" करेगा जिनका इस्तेमाल उन्होंने वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान पहुँचाने के लिए किया है।"

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कनाडा समेत तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। इसमें से दीक्षा के ऊपर 25 फीसदी और ऊर्जा उत्पादकों पर 10 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाया था। स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ के बाद, कनाडा ने अमेरिका से आयातित स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों के साथ-साथ औजारों, कंप्यूटर और सर्वर, डिस्प्ले मॉनिटर, खेल उपकरण और कच्चे लोहे के उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।

क्या है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण कनाडा की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक भाषण के कुछ अंशों का उपयोग करके टैरिफ के खिलाफ एक विज्ञापन तैयार किया गया है। एक मिनट के इस विज्ञापन में रीगन को टैरिफ विरोधी बातें करता हुआ सुना जा सकता है। जबकि रीगन द्वारा 1987 में दिए गए इस भाषण में वह सेमीकंडक्टर्स पर व्यापार विवाद के चलते जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाए गए 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को उचित ठहराया था।