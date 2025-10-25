रूस पर नकेल कसना चाहते हैं ट्रंप, फिर किसका इंतजार; क्यों बंधे अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ
अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने में देरी की तो रूस को गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा होने की सूरत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। यह प्रतिबंध रूसी की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकते हैं। मामले से परिचित अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में तत्काल कोई कदम उठाएगा या नहीं। बताया जाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि पहले यूरोपीय देश इस दिशा में कोई कदम उठाएं।
यूरोपीय समकक्षों से क्या बात
अमेरिका अधिकारियों ने यूरोपीय समकक्षों को यह भी बताया है कि वे इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोपीय संघ की फ्रीज की गई रूसी संपत्ति का इस्तेमाल कीव के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने में किया जाए। साथ ही अमेरिका में रखी गई रूसी संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए संभावित आंतरिक बातचीत शुरू हो रही है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दुनिया के कई युद्ध खत्म करा दिए हैं। हालांकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कराने में उन्हें काफी मुश्किल हुई है।
दोस्तों में नाराजगी
इस बीच अमेरिका के यूरोपीय दोस्त भी ट्रंप के रवैये से नाराज है। असल में ट्रंप कभी पुतिन को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं, कभी वह उनके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि ट्रंप रूस के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। इसके अलावा यूरोपीय देश खुद भी मॉस्को पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि वह चाहता है कि यूरोपीय देश रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध या टैरिफ लगाएं।
