ट्रंप ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को बताया नेक इंसान, कहा- उन्होंने बोला था मैंने...
ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु शक्ति-संपन्न देश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि एक बहुत ही नेक इंसान हैं ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ की है। ट्रंप ने शरीफ को नेक इंसान बताया है। साथ ही, यह भी कहा कि उन्होंने (शरीफ) बोला था कि मैंने (ट्रंप) ऐसी समस्या का समाधान कर दिया, जिससे एक करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। दरअसल, पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ट्रंप ने भारत-पाक युद्ध रुकवाने का दावा किया था। हालांकि, भारत ने इससे साफ इनकार किया है और कहता रहा है कि सीजफायर में भारत और पाकिस्तान की ही भूमिका थी। वहीं, पाकिस्तान ट्रंप को क्रेडिट देने से नहीं चूकता।
गुरुवार को वॉशिंगटन में एक बार फिर से ट्रंप ने भारत-पाक युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने कहा, ''अमेरिका ने एक ही दिन में ऐसे कई मसले सुलझा दिए जो पिछले 32 सालों से चले आ रहे थे। हमने एक ऐसे मसले को भी रोक दिया जो शुरू होने ही वाला था। भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु शक्ति-संपन्न देश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (जो कि एक बहुत ही नेक इंसान हैं) ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। उस समस्या के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने का खतरा था। वे मसले काफी पेचीदा थे, लेकिन हमने उन्हें बहुत जल्द सुलझा लिया। लेकिन यह वाला मामला तो शर्मनाक है। और सच कहूं तो, मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस तबाही को रोकना चाहता हूं। मैं लोगों की जान जाने से रोकना चाहता हूं।"
शहबाज शरीफ ने ट्रंप को क्या बताया था?
पिछले महीने ही ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया था कि अगर अमेरिका ने दखल देकर युद्धविराम न करवाया होता, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 3.5 करोड़ लोगों की जान चली गई होती। अमेरिकी कांग्रेस को अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम गर्व के साथ देश और विदेश में अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल कर रहे हैं। अपने पहले दस महीनों में, मैंने आठ युद्ध खत्म किए... वरना पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया होता।" बता दें कि ट्रंप बार-बार भारत-पाक के बीच युद्धविराम करवाने का दावा करते आए हैं, लेकिन भारत इससे इनकार करता रहा है। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए थे। चार दिनों तक चले तनाव में भारत ने पाक के कई एयरबेस पर हवाई हमले करके उन्हें ध्वस्त कर दिए थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।