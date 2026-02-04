Hindustan Hindi News
Donald Trump calls major meeting on rare earth elements amid bid to control global business
रेयर अर्थ्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुला ली बड़ी मीटिंग, दुनिया का बिजनेस कब्जाने की तैयारी

रेयर अर्थ्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुला ली बड़ी मीटिंग, दुनिया का बिजनेस कब्जाने की तैयारी

संक्षेप:

क्रिटिकल मिनरल्स में कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ग्रेफाइट और लिथियम जैसे कई खनिज शामिल हैं। इसी श्रेणी में रेयर अर्थ भी शामिल हैं। रेयर अर्थ 17 तरह के धातु तत्व होते हैं, जिनका इस्तेमाल कई उपकरणों में किया जाता है।

Feb 04, 2026 01:36 pm IST
मौजूदा समय में दुनियाभर में रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। इस क्षेत्र में अब तक चीन का ही वर्चस्व है और यह बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। ट्रंप प्रशासन बुधवार को यूरोपीय संघ और अन्य देशों के मंत्रियों की एक अहम बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। बैठक का अहम मुद्दा 'क्रिटिकल मिनरल्स' ही होगा।

बता दें कि क्रिटिकल मिनरल्स में कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ग्रेफाइट और लिथियम जैसे कई खनिज शामिल हैं। इसी श्रेणी में “रेयर अर्थ” भी आते हैं। रेयर अर्थ 17 तरह के धातु तत्व होते हैं, जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीक वाले कई उपकरणों में होता है। फ्रांस के रिसर्च ग्रुप सर्कल साइक्लोप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में रेयर अर्थ का कच्चा उत्पादन साल 2019 में 2.20 लाख टन था, जो 2024 में बढ़कर 3.90 लाख टन हो गया यानी पांच साल में इसमें 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

क्या हैं मैग्नेटिक रेयर अर्थ?

इस सेक्टर की आर्थिक कीमत का बड़ा हिस्सा चार तत्वों से आता है। ये हैं नियोडिमियम, प्रासियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम। इन चारों को “मैग्नेटिक रेयर अर्थ” कहा जाता है। इनका इस्तेमाल स्थायी मैग्नेट बनाने में होता है, खासकर नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन मैग्नेट में। ये मैग्नेट सामान्य मैग्नेट की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। रेयर अर्थ के इस्तेमाल से मैग्नेट की क्षमता बढ़ती है और उनका आकार आयु वजन कम हो जाता है।

क्यों कब्जाना चाहते हैं ट्रंप

रेयर अर्थ आज के समय में कई क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। हर स्मार्टफोन में मौजूद होते हैं, स्क्रीन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं और फोन को वाइब्रेट करने में मदद करते हैं। एक स्मार्टफोन में करीब तीन ग्राम रेयर अर्थ होते हैं। वहीं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी रेयर अर्थ की बड़ी भूमिका है। फ्रांस के ब्यूरो ऑफ जियोलॉजिकल एंड माइनिंग रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, हर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन के मोटर में 1.2 से 3.5 किलोग्राम रेयर अर्थ होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में लगने वाले छोटे मोटर, जैसे पार्किंग के वक्त अपने आप साइड मिरर मोड़ने वाले मोटर में भी इनका इस्तेमाल होता है। पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों में भी रेयर अर्थ का उपयोग होता है, खासकर कैटेलिटिक कन्वर्टर में।

उद्योग जगत में अहम

रेयर अर्थ का इस्तेमाल तेल, कांच और लेजर उद्योग में भी होता है। केमिकल इंडस्ट्री में सेरियम का उपयोग तेल रिफाइनिंग और कांच पॉलिश करने में किया जाता है। यही सेरियम सिगरेट लाइटर की फ्लिंट में भी काम आता है। एरबियम का इस्तेमाल दांतों, त्वचा और आंखों से जुड़ी मेडिकल फील्ड में किया जाता है। एरबियम और नियोडिमियम का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेजर बनाने में भी होता है, जिनसे कटिंग और नक्काशी की जाती है।

सैन्य विमानों के लिए भी जरूरी

रेयर अर्थ का इस्तेमाल विमानन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है, खासकर सैन्य विमानों के निर्माण में। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक एफ-35 फाइटर जेट में 400 किलोग्राम से ज्यादा रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। वहीं समेरियम से ऐसे मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो बेहद ज्यादा तापमान सह सकते हैं। इसके अलावा स्कैंडियम का उपयोग हल्के और मजबूत एल्युमिनियम मिश्र धातु बनाने में होता है, जो एयरोस्पेस सेक्टर में काफी पसंद की जाती है। इसका इस्तेमाल महंगे खेल उपकरणों जैसे गोल्फ क्लब, साइकिल और बेसबॉल बैट में भी किया जाता है।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
