'अब बहुत हुआ, कब्जे की कल्पना मत करना', ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के पीएम तमतमाए

'अब बहुत हुआ, कब्जे की कल्पना मत करना', ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के पीएम तमतमाए

एयर फोर्स वन विमान से वाशिंगटन जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क इसे संभाल नहीं पाएगा। अगले दो महीने में हम ग्रीनलैंड पर चिंता करेंगे। 20 दिनों में इस पर बात की जाएगी।'

Jan 05, 2026 03:18 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को US का हिस्सा बनाने की धमकी दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी निंदा हो रही है। स्वायत्त डेनिश क्षेत्र ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने सोमवार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अब बहुत हो गया।' ट्रंप ने आर्कटिक में रणनीतिक महत्व के कारण ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा जताई है, जिसे वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद और गंभीरता से लिया जा रहा है।

एयर फोर्स वन विमान से वाशिंगटन जाते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क इसे संभाल नहीं पाएगा। अगले दो महीने में हम ग्रीनलैंड पर चिंता करेंगे। 20 दिनों में इस पर बात की जाएगी।' ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नील्सन ने फेसबुक पर कड़ा संदेश देते हुए कहा, 'अब बहुत हुआ। कोई और दबाव नहीं। कोई और इशारे नहीं। कोई कब्जे की कल्पनाएं नहीं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह उचित चैनलों से और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए होना चाहिए।

ट्रंप की धमकी के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं

पीएम नील्सन की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के हालिया बयानों और वेनेजुएला कार्रवाई के बाद आई है, जिसने ग्रीनलैंड में चिंताएं बढ़ा दी हैं। फ्रांस ने डेनमार्क के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि सीमाएं बलपूर्वक नहीं बदली जा सकतीं। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फाव्रेक्स ने टीवी चैनल टीएफ1 पर कहा कि फ्रांस डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी ट्रंप से धमकियां रोकने की अपील की, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ग्रीनलैंड की स्वायत्तता का सम्मान करने पर जोर दिया।

