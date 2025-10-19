डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति के बताया 'ड्रग लीडर', अमेरिकी मदद बंद करने का ऐलान

Hindustan Hindi News
Sun, 19 Oct 2025 09:35 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 'ड्रग लीडर' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पेट्रो कोलंबिया में ड्रग उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि उनका प्रशासन लैटिन अमेरिकी इस देश को मिलने वाली सभी सब्सिडी और वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से बंद कर रहा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ड्रग कारोबार अब कोलंबिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पेट्रो इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले करोड़ों डॉलर के भुगतान और सब्सिडी केवल अमेरिका को लंबे समय से लूटने का माध्यम हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज से कोलंबिया को कोई भी प्रकार की सहायता या सब्सिडी नहीं मिलेगी।

ड्रग उत्पादन के घातक प्रभावों पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ बेचना है, जो मौतों, तबाही और सामाजिक विनाश का कारण बनता है। उन्होंने पेट्रो को एक कमजोर और बेहद अलोकप्रिय नेता बताया, जो अमेरिका के प्रति नया रुख अपना रहा है। ट्रंप ने चेतावनी जारी की कि तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पेट्रो को इन 'हत्या के अड्डों' को फौरन बंद कर देना चाहिए, वरना अमेरिका खुद ऐसा करेगा और यह तरीका निश्चित रूप से सख्त होगा।

ट्रंप ने अपने बयानों को व्यावहारिक कार्रवाई से जोड़ा और कैरिबियन क्षेत्र में हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने इसे ड्रग तस्करों के खिलाफ सीधा प्रहार बताया। ट्रुथ सोशल पर शनिवार को पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि एक विशाल ड्रग लोडेड अर्ध-पनडुब्बी को नष्ट करना उनके लिए गौरव का विषय था। यह पनडुब्बी एक प्रमुख ड्रग तस्करी रूट से होकर अमेरिका की ओर आ रही थी।

उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि जहाज पर फेंटेनाइल सहित अन्य नशीले पदार्थ भरे हुए थे। गुरुवार को अंजाम दिया गया यह हमला ड्रग तस्करी के एक मुख्य चैनल को तोड़ने का प्रयास था। हमले में जहाज पर मौजूद दो चालक दल सदस्य मारे गए, जबकि दो अन्य को बचाया गया। अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें निकटवर्ती एक अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत पर पहुंचाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, बचे हुए सदस्यों को कम से कम शुक्रवार शाम तक युद्धपोत पर ही हिरासत में रखा गया।

अल जजीरा के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि ये दो बचे हुए 'नार्कोटेररिस्ट' उनके मूल देश इक्वाडोर और कोलंबिया भेज दिए जाएंगे। ट्रंप ने इन सैन्य कार्रवाइयों को जायज ठहराते हुए कहा कि अमेरिका ड्रग कार्टेलों के खिलाफ 'सशस्त्र संघर्ष' लड़ रहा है। वे वही कानूनी अधिकार अपना रहे हैं, जिनका पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर हमलों के बाद आतंकवाद विरोधी युद्ध में इस्तेमाल किया था। ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट में मृतकों की संख्या की पुष्टि के साथ, इस क्षेत्र में जहाजों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों में कुल 29 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

