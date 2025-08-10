तलाक के दिन ही ट्रंप ने मुझे डेट पर मिलने बुलाया, जानी-मानी एक्ट्रेस ने बताया- क्या हुई बात
एक्ट्रेस ने दावा किया कि मेरा उसी दिन मेरा तलाक हुआ था और ट्रंप ने मुझे डेट पर मिलने के लिए बुलाया। मैंने उनका ऑफर अगर स्वीकार कर लिया होता तो शायद अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल सकती थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश एक्ट्रेस एम्मा थॉम्पसन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन मेरा तलाक हुआ था, उसी दिन ट्रंप ने मुझे फोन करके डेट पर चलने को कहा था। ट्रंप ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि 27 साल पहले अगर मैं ट्रंप का ऑफर कबूल कर लेती तो शायद अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल सकती थी।
स्विट्ज़रलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में 8 अगस्त को करियर उपलब्धियों के लिए लेपर्ड क्लब अवॉर्ड लेते हुए एम्मा ने यह वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि उन दिनों वह फिल्म प्राइमरी कलर्स की शूटिंग कर रही थीं, जब उनका फोन बजा। दूसरी ओर से आवाज आई – “हैलो, आई एम डोनाल्ड ट्रंप।”
ट्रंप से क्या हुई बात
पहले तो एम्मा को लगा कि कोई मज़ाक कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने सीधे निमंत्रण देते हुए कहा – “मैं चाहूंगा कि आप मेरे किसी खूबसूरत प्रॉपर्टी पर आएं, शायद हम डिनर कर सकते हैं।” एम्मा ने जवाब दिया – “ये आपकी मेहरबानी है, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी।”
एम्मा ने बताया, “मेरा उसी दिन मेरा तलाक हुआ था। लगता है, उनके पास ऐसे लोगों की लिस्ट होती होगी जिन्हें वो डेट पर बुला सकें,खासकर अच्छी-खासी पर्सनालिटी वाली तलाकशुदा महिलाएं।” उन्होंने हंसते हुए कहा – “शायद उन्होंने किसी से मेरा नंबर निकाल लिया होगा, ये तो स्टॉकिंग जैसा है।”
गौरतलब है कि एम्मा ने एक्टर केनेथ ब्राना से पहली शादी की थी। यह शादी 1989 से 1995 तक चली। 2003 में उन्होंने ग्रेग वाइज से फिर शादी की। वहीं, उस समय ट्रंप अपनी दूसरी पत्नी मार्ला मैपल्स से अलग हो चुके थे और 2005 में उन्होंने मेलानिया से शादी की थी।
ट्रंप पहले भी दे चुके ऐसा ऑफर
यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री ने ट्रंप के ऐसे प्रस्ताव का ज़िक्र किया हो। हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हायेक भी पहले खुलासा कर चुकी हैं कि ट्रंप ने उन्हें डेट पर बुलाने की कोशिश की थी, जबकि वह पहले से रिलेशनशिप में थीं। सलमा के मुताबिक, ट्रंप ने उनके बॉयफ्रेंड के सामने ही कहा – “वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना चाहिए।”
