डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव में धांधली का लगाया आरोप, सबसे बड़ा घोटाला बताया; जांच की मांग

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली और चोरी का शिकार हुआ। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए कि जब एक बेईमान मूर्ख हमारा राष्ट्रपति बना, तो देश का क्या हाल हुआ!’

Mon, 27 Oct 2025 09:07 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी जांच के लिए न्याय विभाग से अपील की और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। राष्ट्रपति ने मेल-इन या जल्दी मतदान को रोकने और मतदाता पहचान पत्र को जरूरी करने की वकालत की, ताकि चुनावी धांधली को रोका जा सके। मालूम हो कि ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, जिसके बाद जो बाइडेन एक कार्यकाल के लिए सत्ता में आए। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि 2020 के चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने यहां तक संकेत दिया कि वह चुनाव जीतने के कारण लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, '2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली और चोरी का शिकार हुआ। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए कि जब एक बेईमान मूर्ख हमारा राष्ट्रपति बना, तो देश का क्या हाल हुआ! अब हमें सब कुछ पता है। मुझे उम्मीद है कि डीओजे इस मामले को उत्साह के साथ आगे बढ़ाएगा, जो कि अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के लिए उचित है! अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह फिर से होगा, जिसमें आगामी मध्यावधि चुनाव भी शामिल हैं।'

कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 50 को लेकर हंगामा

राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 50 के लिए मतदान पूरी तरह से बेईमानी है। उन्होंने दावा किया कि लाखों मतपत्र राज्य में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'कोई मेल-इन या जल्दी मतदान नहीं, वोटर आईडी को हां कहिए! देखिए कैलिफोर्निया का प्रस्ताव वोट कितना बेईमान है! रिपब्लिकन स्मार्ट बनें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए!' कैलिफोर्निया में प्रस्ताव 50 डेमोक्रेट्स को स्वतंत्र आयोग की ओर से बनाए गए मैप को नए नक्शों के साथ बदलने की इजाजत देता है, जो आगामी मध्यावधि चुनावों के लिए उपयोग किए जाएंगे। इससे राज्य में कांग्रेसनल जिलों को फिर से तैयार किया जाएगा। इस योजना से 5 रिपब्लिकन-नियंत्रित अमेरिकी हाउस सीटें प्रभावित हो सकती हैं।

