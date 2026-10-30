बीमार आदमी, घटिया दिख रहे हो… अपना शरीर ठीक करो; रिपोर्टर पर क्यों झल्ला उठे डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव सिर पर है। आगामी 3 नवंबर को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की सभी सीटों पर चुनाव होंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं। इस बीच वे एक रिपोर्टर पर भड़क गए।

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस चुनाव में पूरी जान लगा रहे हैं और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच हाल ही में वे एक न्यूज रिपोर्टर पर भड़क उठे। अपनी सेहत को लेकर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उल्टा रिपोर्टर की बॉडी शेमिंग कर दी। उन्होंने रिपोर्टर को बीमार और घटिया आदमी बताते हुए शरीर को शेप में लाने की सलाह भी दे दी।

दरअसल 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनावों से ठीक पहले ट्रंप की कई रैलियों को रद्द कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप की बिगड़ती सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रिपोर्टर ने इसी को लेकर सवाल पूछा था। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्होंने अस्वस्थ होने या ज्यादा सफर करके थक जाने की वजह से कंसास में अपनी चुनावी रैली रद्द की है, तो वे भड़क गए।

तुम बीमार और घटिया हो- ट्रंप सवाल पूछते ही ट्रंप बुरी तरह झल्ला गए। उन्होंने रिपोर्टर से कहा, "ऐसा सवाल पूछने वाले तुम खुद बीमार हो। तुम दो हफ्ते से मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं।” ट्रंप यहीं नहीं रुके। खड़े खड़े रिपोर्टर की बॉडी शेमिंग भी की। उन्होंने कहा, “तुम घिनौने हो। खुद को शेप में लाओ, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो।" बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मीडियाकर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। उन्होंने कई मौकों पर मन मुताबिक सवाल न पूछे जाने पर रिपोर्टर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

क्या बीमार हैं ट्रंप? बीते कुछ दिनों से ट्रंप की सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। उनके हाथों और पैरों में अजीबोगरीब निशान भी देखे गए हैं। वहीं बीते दिनों ट्रंप ने यह स्वीकार किया था कि लगातार चुनावी रैली और व्यस्त शेड्यूल के कारण उनका गला थोड़ा बैठ गया था। अब चुनाव से पहले उनकी कई रैलियों को वर्चुअल रैली में बदल दिया गया है, जिससे उनके बीमार होने की खबर और तेज हो गई हैं।

मिडटर्म चुनाव पर नजरें फिलहाल सबकी निगाहें मिडटर्म चुनाव पर टिकी है। अमेरिका में तीन नवंबर को अमेरिकी संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीट और 100 सदस्यीय सीनेट यानी उच्च सदन की 35 सीट के लिए चुनाव होंगे। मौजूदा समय में रिपब्लिकन पार्टी का दोनों सदनों पर नियंत्रण है। बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव हर दो साल में होते हैं। इनमें से एक बार ये चुनाव चार साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के साथ होते हैं, जबकि बाकी मौकों पर ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं।