UN को चुनौती देने चले ट्रंप, बैकफायर कर गया 'बोर्ड ऑफ पीस'? किसके साथ विश्व शक्तियां?

संक्षेप:

Jan 30, 2026 12:28 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित 'बोर्ड ऑफ पीस' अपने शुरुआती दौर में ही विवादों और कूटनीतिक झटकों का सामना कर रहा है। ट्रंप की इस नई पहल का उद्देश्य मूल रूप से गाजा संघर्ष विराम योजना की निगरानी करना था, लेकिन उनकी वैश्विक विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने दुनिया की महाशक्तियों को सतर्क कर दिया है।

विवाद की मुख्य जड़: संयुक्त राष्ट्र बनाम ट्रंप बोर्ड

ट्रंप ने इस बोर्ड को केवल गाजा तक सीमित न रखकर इसे दुनिया भर के संघर्षों में मध्यस्थता करने वाले एक वैश्विक निकाय के रूप में पेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव को खत्म करने व इसे पूरी तरह दरकिनार करने की एक कोशिश है।

इस बोर्ड के चार्टर में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है:

  • चार्टर के अनुसार, ट्रंप तब तक इसके प्रमुख रहेंगे जब तक वे खुद इस्तीफा न दे दें- यानी आजीवन नेतृत्व।
  • ट्रंप के पास बोर्ड के निर्णयों और सदस्यता पर पूर्ण 'वीटो' अधिकार होगा।
  • ट्रंप ने संकेत दिया है कि भविष्य में यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है।

प्रमुख देशों का कड़ा रुख

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक,दुनिया के कई बड़े देशों ने इस बोर्ड का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वे इसे 80 साल पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित आदेश के लिए खतरा मानते हैं।

ब्रिटेन और फ्रांस: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

चीन: चीन के राजदूत फू कोंग ने इसे 'विजेता-सब-ले-जाता है' वाली मानसिकता बताते हुए कहा कि कोई भी देश अपनी शक्ति के बल पर शर्तें नहीं थोप सकता।

यूरोपीय देश: स्पेन ने इस बोर्ड में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शामिल नहीं किया गया है।

राजनयिक उथल-पुथल और 'पे-टू-प्ले' के आरोप

इस बोर्ड के लिए निमंत्रण भेजने के दौरान ही ट्रंप ने नाटो सहयोगी डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, जिससे कनाडा और डेनमार्क जैसे करीबी सहयोगी भी नाराज हो गए। हालांकि, बाद में ट्रंप ने इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया।

ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक लुई चार्बोनो ने इस पहल की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पे-टू-प्ले क्लब (पैसे दो और शामिल हो जाओ) करार दिया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों के बजाय सरकारों को संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान स्थिति: कौन साथ है और कौन नहीं?

अभी तक आमंत्रित किए गए 60 देशों में से केवल 26 देश ही इस बोर्ड में शामिल हुए हैं।

शामिल होने वाले प्रमुख मुस्लिम देश- तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई (इनका ध्यान केवल गाजा पर है)।

इनकार करने वाले प्रमुख देश- ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, स्लोवेनिया, कनाडा (आमंत्रण रद्द)।

दुविधा में- भारत ने दावोस में हुए हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा नहीं लिया और वह अभी इस पर विचार कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के रिचर्ड गोवन के अनुसार, यदि ट्रंप इस बोर्ड को केवल गाजा तक सीमित रखते, तो शायद अधिक यूरोपीय देश इसमें शामिल होते। लेकिन इसे ट्रंप फैन क्लब में बदलने की कोशिश ने इसे एक कूटनीतिक जोखिम बना दिया है। फिलहाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सर्वोच्चता बरकरार दिख रही है और ट्रंप की यह नई वैश्विक व्यवस्था अभी से बैकफायर करती नजर आ रही है।

