…तो शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध, रूस-यूक्रेन वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

संक्षेप: व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह हत्याएं बंद हों। पिछले महीने पच्चीस हजार लोग मारे गए। इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा है। पिछले महीने 25 हजार लोगों की मौत हुई है, जिसमें सैनिक और नागरिक, दोनों शामिल हैं। ट्रंप ने युद्ध को तत्काल रोकने के लिए कहा।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ''मैं चाहता हूं कि यह हत्याएं बंद हों। पिछले महीने पच्चीस हजार लोग मारे गए - सैनिक, ज्यादातर सैनिक, लेकिन कुछ आम लोग भी, जहां बम गिराए गए थे। लेकिन ज्यादातर, पिछले महीने 25,000 सैनिक मारे गए। मैं चाहता हूं कि यह सब बंद हो जाए।"

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा, "इस तरह की चीजें तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाती हैं। और मैंने यह दूसरे दिन कहा था। मैंने कहा था, आप जानते हैं, अगर हर कोई इस तरह के खेल खेलता रहेगा, तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और हम ऐसा नहीं देखना चाहते।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन में युद्ध का अमेरिका पर असल में कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि यह कंट्रोल से बाहर न हो जाए।