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समुद्री लुटेरों जैसा बर्ताव कर रही अमेरिकी नेवी, ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप

May 02, 2026 06:33 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेवी के बारे में ऐसा बयान दे दिया है, जिससे विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम समुद्री लुटेरों जैसे हैं। वह होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का जिक्र कर रहे थे।

समुद्री लुटेरों जैसा बर्ताव कर रही अमेरिकी नेवी, ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी समुद्री लुटेरों जैसा बर्ताव कर रही है। उन्होंने ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी के बीच एक जहाज को जब्त करने के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए यह बात कही। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली में कहा, "हम... उस पर उतरे और हमने जहाज पर कब्जा कर लिया। हमने माल पर कब्जा कर लिया, तेल पर कब्जा कर लिया। यह बहुत मुनाफे वाला धंधा है।"

उन्होंने भीड़ की तालियों के बीच आगे कहा, "हम समुद्री लुटेरों जैसे हैं। हम कुछ हद तक समुद्री लुटेरों जैसे ही हैं। लेकिन हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं।" अमेरिकी नेवी की गतिविधियों की तुलना समुद्री डकैती से ट्रंप ने ऐसे समय में की है, जब कानूनी विशेषज्ञ ईरान द्वारा अहम 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की नाकेबंदी और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की उसकी योजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के हवाई अभियान की शुरुआत के बाद, 28 फरवरी को तेहरान ने इस जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था।

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कब तक जारी रहेगी अमेरिकी नाकेबंदी, हेगसेथ ने बताया

पिछले महीने पाकिस्तान में शांति वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा की थी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेनाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार तक उसने अपनी नाकेबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 45 जहाजों का रास्ता बदल दिया है। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने अप्रैल में पत्रकारों से कहा था कि यह नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक इसकी जरूरत होगी, जबकि शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा कि यह सभी जहाजों पर लागू होती है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जो ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे हों या वहां से आ रहे हों।"

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ईरान-अमेरिका के बीच फिर छिड़ सकता है युद्ध

वहीं, ईरान के सैन्य मुख्यालय ने चेतावनी जारी की है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से शुरू होने की प्रबल आशंका है। मुख्यालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। ईरानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यदि युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए सैन्य तैयारियां तेज कर दी गयी हैं। 'खातम अल-अंबिया' केन्द्रीय मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जाफर असदी ने 'फारस न्यूज एजेंसी' द्वारा जारी एक बयान में कहा कि हालिया अमेरिकी कार्रवाइयां और बयान राजनयिक समझ की कमी और समझौतों के प्रति उनकी अनिच्छा को दर्शाते हैं। असदी ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी संभावित तनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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