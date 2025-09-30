गाजा में कैसे रुकेगा कत्लेआम, डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया प्लान; ये 20 शर्तें माननी होंगी

सीजफायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजरायल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे, जो उसकी कैद में मर गए। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके तहत गाजा से हमास को बाहर करने की तैयारी है और उसे एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा, जहां से पड़ोसी देशों के समक्ष किसी तरह का खतरा पेश न हो। इसके अलावा गाजा के पुनर्विकास की भी योजना ट्रंप ने पेश की है। इस सीजफायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजरायल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे, जो उसकी कैद में मर गए। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है।

आइए जानते हैं, गाजा पर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान… 1. गाजा एक आतंकवाद और कट्टरपंथी ताकतों से मुक्त क्षेत्र होगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा।

2. गाजा के लोगों के लाभ के लिए इलाके का पुनर्विकास किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं।

3. यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इज़राइली सेनाएं वापस लौंटेंगी और बंधकों की तत्काल रिहाई होगी। इस दौरान हवाई और जमीनी बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे।

4. इजरायल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को लौटा दिया जाएगा। ऐसे बंधकों के शव सौंपे जाएंगे, जिनकी मौत हो गई है।

5. सभी बंधकों की रिहाई के बाद इज़राइल 250 आजीवन कारावास की सज़ा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। इसके अलावा मारे गए फिलिस्तीनियों के भी शव सौंपे जाएंगे। एक इजरायली बंधक के बदले कुल 15 लोगों को रिहा किया जाएगा।

6. सभी बंधकों की वापसी के बाद अपने हथियार डालने वाले हमास के लोगों को माफी दे दी जाएगी। इसके अलावा गाजा से निकलने के इच्छुक हमास कमांडरों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा।

7. इस समझौते के स्वीकृत होने पर गाजा में तुरंत सहायता भेजी जाएगी। इस सहायता में विकास योजनाओं के लिए फंड और सामग्री भी शामिल रहेगी। इसके तहत मलबा हटाने, सड़कें खोलने, अस्पतालों को दोबारा तैयार करने, सीवेज और बिजली की व्यवस्था करना शामिल होगा।

8. गाजा में बिना किसी दखल के संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाओं की ओर से सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पक्ष से संबंध ना रखने वाले संस्थानों को राहत एवं बचाव कार्यों की अनुमति होगी।

9. अस्थायी तौर पर गाजा में शासन एक गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी। दैनिक सेवाओं की आपूर्ति पर भी इनकी ओर से ही ध्यान रखा जाएगा। इस कमेटी में योग्य फिलिस्तीनी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे।

10. मिडल ईस्ट में काम कर चुके विशेषज्ञों की सलाह पर गाजा की विकास योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत निवेश योजनाओं पर भी बात होगी। इसके अलावा गाजा की समृद्धि पर फोकस किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी और निगरानी के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लगाया जा सकता है। खासतौर पर रोजगार पैदा करने पर फोकस रहेगा।

11. गाजा में एक विशेष आर्थिक जोन तैयार होगा। यहां उद्योग लगेंगे और कई देशों की ओर से टैरिफ पर छूट दी जाएगी।

12. किसी को भी गाजा से निकलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अपनी इच्छा से जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा वे कभी भी वापस लौट सकेंगे।

13. हमास या फिर उसके किसी गुट का गाजा के प्रशासन में कोई रोल नहीं होगा। हमास की ओर से तैयार इन्फ्रा को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके तहत उसने सुरंगें बनाई हैं।

14. यह गारंटी दी जाएगी कि हमास फिर से ऐक्टिव नहीं होगा। आसपास के देशों को गाजा से कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए।

15. गाजा में इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी। यह एक अस्थायी बल होगा, जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीजफायर के साथ ही हो जाएगी।

16. गाजा का विलय इजरायल नहीं करेगा। किसी भी तरह से कब्जे का प्रयास भी नहीं करेगा। इजरायल की सेना गाजा के सभी हिस्सों से बाहर निकलेगी।

17. इजरायली सेना जहां तैनात है, वहां आईएसएफ की तैनाती की जाएगी।

18. सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल्यों के आधार पर एक अंतर-धार्मिक वार्ता प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

19. गाजा के विकास के बाद वहां के लोगों का रेफरेंडम भी कराया जा सकता है।