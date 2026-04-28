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खतरा या नाटक? डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले पर राजनीति क्यों

Apr 28, 2026 11:54 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इस घटना ने अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दल और उनके समर्थक इस मामले को अपने-अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे लोकतंत्र और नेताओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मान रहे हैं।

खतरा या नाटक? डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले पर राजनीति क्यों

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का मामला अब एक विवाद का रूप ले चुका है। शुरुआत में इसे गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखा गया था, लेकिन धीरे-धीरे इस घटना के कई पहलुओं पर सवाल उठने लगे हैं। जांच एजेंसियां अभी भी तथ्यों को साफ करने में जुटी हैं। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं। इस वजह से मामला केवल सुरक्षा तक सीमित न रहकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।

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वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान बीते दिनों गोलीबारी हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को अपने काम का हिस्सा करार देते हुए कहा कि यह एक खतरनाक पेशा है। उन्होंने बताया कि होटल में गोलीबारी की घटना के बाद वह कार्यक्रम को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा, 'जब गोलियां चलीं, तब मैं काफी दूर था और हमलावर हॉल के दरवाजों के करीब भी नहीं पहुंच पाया था।' बाद में उन्होंने हमलावर को ठग बताते हुए घटना का वीडियो भी जारी किया और सीक्रेट सर्विस की मुस्तैदी की तारीफ की। हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के टॉरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल एलन के रूप में हुई।

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घटना को लेकर क्यों अलग-अलग राय

इस घटना ने अमेरिकी राजनीति में पहले से मौजूद ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दल और उनके समर्थक इस मामले को अपने-अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे लोकतंत्र और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में सच्चाई और आरोप-प्रत्यारोप के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता के लिए हकीकत को समझना कठिन हो गया है।

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मीडिया की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम रही है। लगातार बदलती खबरें, अपुष्ट जानकारियां और साजिश से जुड़ी अटकलों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। कई रिपोर्ट्स में यह संकेत दिया गया कि तथ्यों और अफवाहों के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। यही कारण है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रहस्य और चालबाजियों से भरी कहानी जैसा बताया जा रहा है, जहां हर नया खुलासा एक नई परत जोड़ता है। यह मामला अब केवल एक संभावित हमले की जांच नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिकी राजनीतिक माहौल की जटिलता को सामने रखता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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