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ईरान से ही मुआवजा मांगने लगे ट्रंप, किस बात को लेकर उठाया सवाल; पुराने हमलों का भी जिक्र

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया कि पिछले पांच महीने में हुए नुकसान के बदले ईरान मुआवजे की मांग करे। उन्होंने लिखा कि इस तरह तो वह भी ईरान से मुआवजा मांगेंगे।

U.S. President Donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआवजा लेने की योजना बनाई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में शांति वार्ता तभी होगी, जब ईरान अमेरिका की यह मांग पूरी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया कि पिछले पांच महीने में हुए नुकसान के बदले ईरान मुआवजे की मांग करे। उन्होंने लिखा कि इस तरह तो वह भी ईरान से मुआवजा मांगेंगे। अपने इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है जो मुआवजा ईरान मांग रहा है, अमेरिका के साथ बातचीत में इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। इसके साथ ही ट्रंप ने अक्टूबर 2000 में यमनी बंदरगाह पर अमेरिकी नेवी के गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल के घातक बम विस्फोट के लिए ईरान से मुआवजे का हवाला भी दिया। एफबीआई ने अलकायदा को इस बम ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसमें 17 नाविक मारे गए और तीन दर्जन से अधिक घायल हुए थे।

उन सभी के लिए मुआवजा

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि यह एक दिलचस्प विचार है। अब मैं भी ईरान से मुआवजा मांग रहा हूं। मैं यह मुआवजा उन सभी लोगों के लिए मांग रहा हूं, जिन्हें ईरान ने सड़क किनारे बमों और कई हमलों में मार डाला। इसके लिए तमाम लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अपनी इस पोस्ट में ट्रंप ने जनरल सोलैमानी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि इसमें यूएसएस कोल पर मारे गए लोगों के परिवार और युद्ध में मारे गए हजारों अन्य लोग शामिल हैं। मुआवजे की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए ट्रंप ने कहाकि नुकसान की भरपाई उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों को दी जानी चाहिए जो पिछले 50 साल में सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेते समय मारे गए। इसके अलावा पिछले पांच महीनों में मारे गए 52,000 अन्य लोगों के परिजन भी इसके हकदार हैं।

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सभी को दे दिया है निर्देश

ट्रम्प ने लिखा कि मैंने इस बारे में अपने प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया है। उन्हें निर्देश दिया है कि भविष्य की सभी बातचीत में इस बात का ख्याल रखा जाए। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के यह कमेंट्स, उनके बयान के एक दिन बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह युद्ध में अपने दृष्टिकोण को ‘निश्चित रूप से शांत’ रख रहे हैं। साथ ही सुझाव दिया कि वह और अधिक सैन्य हमला करने के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ने दे सकते हैं। उधर ईरान ने कहाकि वह अमेरिका द्वारा खाड़ी पर लगाई गई नाकाबंदी हटाए जाने, महीनों के युद्ध नुकसान का मुआवजा देने, आर्थिक प्रतिबंध हटाने और ईरान की फंसी संपत्तियों को जारी किए बिना होर्मुज को नहीं खोलेगा। इसके अलावा आईआरजीसी ने अलग से मांग की है कि वॉशिंगटन क्षेत्रीय बातचीत में हस्तक्षेप करना बंद करे।

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ईरान के पैसे खत्म होने का इंतजार

एक अन्य बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ आंशिक तौर पर बातचीत कर रहा है। उसे समझौते के लिए मनाने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक दबाव का सहारा ले रहा है। ट्रंप ने एक्सियोस के साथ फोन पर हुई बातचीत में कहाकि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को धीमा कर रहा है। साथ ही संकेत दिया कि देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति वहां के नेताओं को समझौता करने के लिए मजबूर कर सकती है। ट्रंप ने कहाकि हम उनके साथ बस आधी-अधूरी बातचीत कर रहे हैं। हम बस ईरान में महंगाई और इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। सब ठीक हो जाएगा। हमेशा सब ठीक हो जाता है। यह शतरंज के खेल जैसा है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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