'नींद में डूबा डॉन'; वाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान झपकी लेते नजर आए ट्रंप, इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान सोने की तस्वीर वायरल हो रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ऑफिस ने ट्रंप की इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि नींद में डूबा हुआ डॉन वापस आ गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान झपकी लेते नजर आए हैं। अमेरिकी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप दूसरों के भाषण के दौरान कुर्सी पर बैठे आराम से झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जिस वक्त वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की जा रही थी, उसी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आंखें बंद किए हुए नजर आए थे। इस दौरान उनकी आंखें कभी, खुलती कभी बंद होती नजर आई थी। वह आंखों को खोलने में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। जरूरत से ज्यादा परेशानी होते देख राष्ट्रपति ने अपनी आंखें रगड़ भी लीं

डोनाल्ड ट्रंप की इन तस्वीरों के वायरल होते ही कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन के कार्यालय ने भी मजे ले लिए। उन्हें प्रेस कार्यालय ने ट्रंप की तस्वीरों को पोस्ट करके लिखा कि 'नींद में डूबा हुआ डॉन वापस आ गया है।'