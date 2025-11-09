Hindustan Hindi News
Donald Trump appeared sleepy in the Oval Office and responded
'नींद में डूबा डॉन'; वाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान झपकी लेते नजर आए ट्रंप, इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान सोने की तस्वीर वायरल हो रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ऑफिस ने ट्रंप की इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि नींद में डूबा हुआ डॉन वापस आ गया है।

Sun, 9 Nov 2025 08:46 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान झपकी लेते नजर आए हैं। अमेरिकी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप दूसरों के भाषण के दौरान कुर्सी पर बैठे आराम से झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जिस वक्त वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की जा रही थी, उसी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आंखें बंद किए हुए नजर आए थे। इस दौरान उनकी आंखें कभी, खुलती कभी बंद होती नजर आई थी। वह आंखों को खोलने में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। जरूरत से ज्यादा परेशानी होते देख राष्ट्रपति ने अपनी आंखें रगड़ भी लीं

डोनाल्ड ट्रंप की इन तस्वीरों के वायरल होते ही कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन के कार्यालय ने भी मजे ले लिए। उन्हें प्रेस कार्यालय ने ट्रंप की तस्वीरों को पोस्ट करके लिखा कि 'नींद में डूबा हुआ डॉन वापस आ गया है।'

मीडिया कवरेज और बढ़ती बहस के बीच जब वाइट हाउस से इस बारे में सवाल किया गया तो प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने इसका जवाब दिया । उन्होंने कहा, "इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति सो नहीं रहे थे। बल्कि उन्होंने तो इस घोषणा के दौरान अपना भाषण भी दिया और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। यह फैसला अमेरिकियों के लिए दवाओं की कीमत में कमी करेगा। इससे डायबिटीज, हार्ड डिसीज और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे अमेरिकियों को मदद मिलेगी। इससे अमेरिका वासियों का अनगिनत पैसा बचेगा और उनकी जान बचेगी। हालांकि, राष्ट्रपति के विरोधी इस पर बात करने के बजाय फालतू बातें कर रहे हैं।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
