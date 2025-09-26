डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया एक और झटका, दवाओं पर लगाया 100 फीसदी टैरिफ; भारत पर क्या असर

राष्ट्रपति ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। भारत की कंपनियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रैंडेड पेटेंट दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ की घोषणाा कर दी है। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। माना जा रहा है कि भारत की दवा निर्माताओं को भी यह बड़ा झटका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, 1 अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जा रहा है। अमेरिका में दवा बनाने वाली कंपनियों को इससे छूट मिलेगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं के अलावा किचेन कैबिनेट पर 50 फीसदी, असबाबवाला फर्नीटर पर 30 फीसदी और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि सभी बड़ों ट्रकों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे अमेरिकी ट्रंक निर्माता कंपनियों को फायदा मिलेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ट्रकों पर टैरिफ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रकों के आयात को लेकर जांच बैठाई थी। उनका कहना था कि ट्रकों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है।

भारत पर होने वाला है क्या असर दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का असर भारत की दवा कंपनियों पर ज्यादा पड़ने वाला है। साल 2024 में भारत ने 31,626 करोड़ से ज्यादा की दवाओं का अमेरिका में निर्यात किया था। वहीं 2025 में अब तक ही भारत अमेरिका को 32,5050 करोड़ रुपये की दवाएं दे चुका है।