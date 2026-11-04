ट्रंप ने मिड टर्म रिजल्ट से पहले इजरायल की मदद बंद की, अरबों डॉलर रोकने का ऐलान
अमेरिका ने ईरान के क्षेत्रों पर फिर हमले किए हैं, इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू को बहुमत नहीं मिला है और अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल को 2027 से अरबों डॉलर की मदद बंद कर दी जाएगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2027 में इजरायल को हर साल दी जाने वाली चार अरब डॉलर की सहायता बंद कर देगा, लेकिन पश्चिम एशिया में अपने सबसे करीबी सहयोगी को हथियारों की बिक्री करेगा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने मंगलवार को फोन पर 'फॉक्स न्यूज चैनल' से बातचीत में कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके सामने यह विचार रखा था और दोनों इस बारे में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा कर रहे हैं।
ट्रंप ने कहा कि इजरायल को इस सहायता की जरूरत नहीं है और अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी होती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल को अमेरिकी सहायता का मुद्दा मिशिगन से सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद जैसे डेमोक्रेटिक प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
ट्रंप बोले- जरूरत नहीं है
ट्रंप ने कहा, 'आप इसे वस्तुओं की अदला-बदली मान सकते हैं। आप इसे सैन्य सहायता या नकद राशि मान सकते हैं। देखिए, हम उन्हें चार अरब डॉलर के सामान और रकम देते हैं और उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। नेतन्याहू ने मुझसे इस बारे में बात की थी और हम पिछले कुछ वर्षों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम है।' नेतन्याहू के कार्यालय से इस बारे में कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है।
अरबों डॉलर की मदद
अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में इजरायल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायत भेजी है। पिछले साल प्रकाशित एक अकादमिक अध्ययन में बताया गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और राष्ट्रपति जो बाइडन तथा डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका ने 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल को कम से कम 21.7 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है।
यह अध्ययन सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमलों की दूसरी बरसी पर प्रकाशित किया गया था। इन्हीं हमलों के बाद संघर्ष शुरू हुआ था।
ब्राउन विश्वविद्यालय के वाटसन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की 'कॉस्ट्स ऑफ वॉर' परियोजना की ओर से पिछले साल प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में कहा गया था कि अमेरिका ने इससे पिछले दो वर्षों में व्यापक पश्चिम एशिया क्षेत्र में सुरक्षा सहायता और सैन्य अभियानों पर करीब 10 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किए थे।
दोनों देशों में चुनाव
खास बात है कि ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका में मिड टर्म चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। वहीं, इजरायल में नतीजे सामने आने के बाद भी नेतन्याहू सरकार दोबारा नहीं बन सकी है। इसकी वजह पूर्ण बहुमत नहीं मिलना है। खबरें हैं कि नेतन्याहू के विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह हुए चुनाव के बाद पहली बार मंगलवार को बैठक की।
विपक्षी दलों ने पहले गठबंधन की सरकार बनाने के लिए यशर पार्टी के नेता और पूर्व जनरल गादी आइजेनकोट के नाम की सिफारिश करने पर सहमति जताई। इजरायल के राष्ट्रपति, जिनका पद मुख्य रूप से औपचारिक होता है, चुनाव के बाद यह तय करते हैं कि किस दल को 61 सीट का बहुमत जुटाकर गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दिया जाए।
निर्वाचन अधिकारियों की ओर से शुक्रवार तड़के जारी नतीजों के अनुसार, 120 सदस्यीय संसद में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीट मिलीं, जो पिछली बार उसे मिलीं अधिकतम 68 सीट के मुकाबले काफी कम हैं। उनके मुख्य विपक्षी गठबंधन को 48 सीट मिलीं, जबकि अरब नेतृत्व वाले दलों के खाते में शेष 19 सीट गईं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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