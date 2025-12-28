Hindustan Hindi News
डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया एक और युद्ध! थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर का दावा

Dec 28, 2025 09:59 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और युद्ध रुकवाने का दावा किया है। अपने सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल पर लिखी पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर की बात की। ट्रंप ने रविवार को थाइलैंड और कंबोडिया के नेताओं को संघर्ष विराम पर बधाई दी। साथ ही घोषणा की कि दोनों पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच लड़ाई अस्थायी रूप से रुक जाएगी। ट्रंप ने यह भी लिखा कि अमेरिका अब असली संयुक्त राष्ट्र बन चुका है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि थाइलैंड और कंबोडिया के बीच विवादास्पद लड़ाई अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। वे हाल ही में हमारे द्वारा सहमत मूल समझौते के अनुसार शांति से रहने लौटेंगे। मैं दोनों महान नेताओं को इस त्वरित और बहुत ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा परिणाम तेज और निर्णायक था, जैसा कि इन सभी स्थितियों में होना चाहिए। बता दें कि थाइलैंड और कंबोडिया ने शनिवार को लंबी सीमा विवाद को लेकर चल रहे हफ्तों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका, हमेशा की तरह मदद करने में गर्व महसूस करता है! पिछले 11 महीनों में मैंने जितने भी युद्ध और संघर्ष को सुलझाए और रोके हैं। शायद आठ। अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही सच्चा संयुक्त राष्ट्र बन गया है। इसने इनमें से किसी में भी बहुत कम सहायता या मदद की है, जिसमें वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही आपदा भी शामिल है। ट्रंप की टिप्पणियां उनके यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक से एक दिन पहले आई हैं, जिसमें बाद वाला 20-बिंदु शांति सूत्र पर विचार करेगा।

