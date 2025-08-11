व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन की बढ़ गई चिंता; किस बात का डर

पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जोखिम भरा दांव माना जा रहा है। दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने युद्ध को जल्दी समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन उनके प्रयास बार-बार बाधित होते रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को खत्म करने के लिए युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता करना चाहते हैं। वाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ शांति समझौते की घोषणा के लिए सोमवार को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मीटिंग को लेकर लोकेशन सहित बाकी जानकारियां साझा करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा, 'हम रूस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत रूस से होगी और हम एक स्थान की घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि यह जगह कई कारणों से बहुत लोकप्रिय होगी।'

पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जोखिम भरा दांव माना जा रहा है। दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने युद्ध को जल्दी समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन उनके प्रयास बार-बार बाधित होते रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, 'मेरा मानना है कि हम शांति समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।' इस बीच, यूक्रेन के सहयोगी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पुतिन को ट्रंप बहुत अधिक रियायतें देने के लिए तैयार हो सकते हैं। रूसी सेना ने 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया को अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। साथ ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन पर अपना दावा किया है, जिन्हें उनकी सेनाएं पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती हैं।