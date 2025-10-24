कनाडा ने धोखा दिया और...ट्रंप ने जमकर बोला हमला, टैरिफ को लेकर क्या कहा

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर फिर से हमला बोला है। ट्रंप ने कनाडा पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रोनाल्ड रीगन की फोटो लगे झूठे विज्ञापन से कनाडा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को गैरकानूनी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर फिर से हमला बोला है। ट्रंप ने कनाडा पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रोनाल्ड रीगन की फोटो लगे झूठे विज्ञापन से कनाडा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को गैरकानूनी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश की। इससे पहले की एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा था कि इस तरह के व्यवहार के लिए कनाडा के साथ सभी व्यापार समझौते रद्द किए जाते हैं।

ट्रुथ सोशल पर क्या लिखा

ट्रंप ने इसको लेकर ट्रुथ सोशल पर भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि कनाडा ने धोखा देने की कोशिश की और पकड़े गए। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने धोखाधड़ी करके एक बड़ा विज्ञापन लिया जिसमें कहा गया कि रोनाल्ड रीगन को टैरिफ पसंद नहीं थे। जबकि वास्तव में उन्हें हमारे देश और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टैरिफ बहुत पसंद थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि कनाडा हमारे देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को अवैध रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। इस संदर्भ में उस लंबित मामले का जिक्र किया जिसे अदालत 5 नवंबर को सुनने वाली है, जो ट्रंप की वैश्विक शुल्क नीतियों की वैधता से संबंधित है।