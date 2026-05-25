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ट्रंप पर क्यों खफा हो गए जिनपिंग, चलती मीटिंग में क्या हुआ ऐसा? इनसाइड स्टोरी

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच माहौल काफी गर्म हो गया था। ट्रंप की दो दिन की यात्रा का इससे मोस्ट हीटेड मोमेंट बताया जा रहा है।

ट्रंप पर क्यों खफा हो गए जिनपिंग, चलती मीटिंग में क्या हुआ ऐसा? इनसाइड स्टोरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच माहौल काफी गर्म हो गया था। ट्रंप की दो दिन की यात्रा का इससे मोस्ट हीटेड मोमेंट बताया जा रहा है। अब वह वजह सामने आ गई है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे जापान है। जापान की बढ़ती रक्षा शक्ति पर जिनपिंग ने ट्रंप से ऐतराज जताया। इस दौरान जिनपिंग का लहजा काफी तल्ख था। बता दें कि जापान और अमेरिका काफी करीब हैं और जापान में अमेरिकी सेना भी तैनात है।

बिना बात के उठाया
रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे पर जापान बातचीत का मुद्दा भी नहीं था। इसके बावजूद जिनपिंग ने जापान पर चर्चा शुरू कर दी। बताया जाता है कि जापान के रक्षा विस्तार के बारे में बात करते हुए जिनपिंग काफी नाराज दिखे। यह देखकर अमेरिकी अधिकारी भी हैरत में थे। अखबारों में तो यह भी बताया गया है कि दो दिनों के सम्मेलन के दौरान यह लम्हा सबसे गर्म मिजाज वाला रहा।

किस बात पर ऐतराज
जानकारों के मुताबिक जिनपिंग ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार की सैन्य विस्तार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। जापान द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर रक्षा खर्च बढ़ाया जा चुका है। वहीं, सैन्य निर्यात पर मिलने वाली छूट, इंडो-पैसिफिक में बढ़ती रक्षा साझेदारियां, ताइवान की सुरक्षा के लिए बढ़ता समर्थन आदि वो पॉइंट्स हैं, जिनको लेकर चीन को ऐतराज है। संशोधित नियमों के तहत, जापान अब लड़ाकू विमान, मिसाइल और युद्धपोत निर्यात कर सकता है, जो पहले से अलग है।

ट्रंप ने क्या दिया जवाब
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति का मजबूती से जवाब दिया। ट्रंप ने यह तर्क दिया कि जापान क्षेत्रीय खतरों से बढ़ते जोखिम का सामना कर रहा था। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के कारण जापान को अधिक सख्त रुख अपनाना पड़ा। वैसे यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर भी चिंता जताई। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहाकि ट्रंप ने जापा के प्रति अपनी गहरे सम्मान और वहां के प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंधों पर भी जोर दिया।

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क्यों जापान से खफा हैं जिनपिंग
बता दें कि जापान और चीन के संबंध पिछले कुछ दिनों में खराब हुए हैं। खासकर जापानी प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कि ताइवान पर चीन का हमला, जापानी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया जा सकता है। बता दें कि बीजिंग ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। ऐसे में वह किसी अन्य के बयान को इसे एक हस्तक्षेप के रूप में देखता है।अमेरिका में चीन के दूतावास ने भी क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने के लिए जापानी उदारवादी ताकतों को दोषी ठहराया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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