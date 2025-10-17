बुडापेस्ट में मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, फोन पर दोनों नेताओं के बीच हुई क्या बात?

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनकी व्लादिमीर से मुलाकात अब बुडापेस्ट में होगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई है। वहीं पुतिन ने टोमाहॉक मिसाइलों को लेकर ट्रंप के सामने अपनी चिंता रखी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि उन दोनों के बीच मुलाकात अब बुडापेस्ट में होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप वाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच हथियारों को लेकर बात होने की संभावना है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति पुतिन और हमारे बीच मुलाकात होगी। जगह को लेकर सहमति बन गई है। हम हंगरी के बुडापेस्ट में मिलेंगे। देखते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा पाते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी फोन पर हुई बातचीत बहुत ही सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में सफलता के बाद यूक्रेन में भी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी।

ट्रंप ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर भी पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है। अगले सप्ताह दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में बातचीत हुई थी। हालांकि इस वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। पुतिन के साथ मुलाकात के तत्काल बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी फोन करके अमेरिका बुलाया था। इस बार उनका व्यवहार जेलेंस्क्री के प्रति नरम था।