जहां मिल रहे ट्रंप-पुतिन, उस अलास्का को रूस से खरीदकर US कैसे बन गया था मूर्ख; रोचक है इतिहास

ट्रंप और पुतिन की जिस अलास्का में ऐतिहासिक मुलाकात होनी है, उसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। 19वीं सदी में जब अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा तो दुनिया ने उसे बेवकूफ कहा।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:15 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरिज में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात यूक्रेन सीजफायर को लेकर होनी है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। जिस देश में अमेरिका और रूस के सुप्रीम लीडर मिल रहे हैं, उसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। 19वीं सदी में अमेरिका ने रूस से अलास्का 7.2 मिलियन डॉलर (करीब 60 करोड़ रुपए) में खरीदा था। उस समय कई विशेषज्ञों ने अमेरिका को इस सौदे के लिए मूर्खतापूर्ण की संज्ञा दी थी, क्योंकि अलास्का को तब कोई खास तवज्जो नहीं दी गई।

अमेरिका और रूस के संबंधों में अलास्का की खरीद एक ऐतिहासिक मोड़ रही। आज अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 150 साल पहले यह रूस की संपत्ति हुआ करती थी। रूस ने इसे 1867 में अमेरिका को इसे 72 लाख डॉलर (करीब 60 करोड़ रुपए) में बेच दिया था। शुरू में यह सौदा अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा “बेवकूफी” कहा गया, लेकिन बाद में अलास्का में तेल, गैस और सोने के भंडार के मिलने से यह बेहद लाभदायक साबित हुआ।

अलास्का की खोज

अलास्का की खोज 17वीं सदी में रूसियों और स्थानीय लोगों ने की थी। 1741 में डेनमार्क के शोधकर्ता वाइस बेरिंग ने वहां पहुंचकर इलाके का अध्ययन किया। इसके बाद इस क्षेत्र में समुद्री जानवरों के व्यापार का विस्तार हुआ। 19वीं सदी में रूस और अमेरिका के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसके बाद 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। उस समय अमेरिकी कांग्रेस में इसके विरोध के बावजूद सौदा मंजूर कर लिया गया।

अलास्का में तेल और सोने के भंडार

लेकिन बाद में अलास्का में तेल, प्राकृतिक गैस और सोने के बड़े भंडार मिले। 1959 में अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य बनाया गया। आज यह राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और सुदूर भूगोल के लिए जाना जाता है। अलास्का की राजधानी तक कोई सड़क मार्ग नहीं है और यहां पहुंचने के लिए केवल हवाई जहाज या नाव का सहारा लिया जा सकता है। प्रमुख शहर एंकरेज में दुनिया का सबसे बड़ा ‘सी प्लेन बेस’ है, जहां हर दिन 200 हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं।

ट्रंप और पुतिन में मुलाकात उसी ऐतिहासिक राज्य में हो रही है, जो अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रंप ने इस मुलाकात को “शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” बताया है।

