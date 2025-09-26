Donald Trump and Turkish President Erdogan meet Trump says he knows about election rigging यह चुनावी धांधली के बारे में बेहतर जानते हैं; ट्रंप ने लिए तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन के मजे, International Hindi News - Hindustan
Donald Trump: ट्रंप ने तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि जब मैं निर्वासन में था, तब भी हम अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपनी हार के लिए चुनावी धांधली को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि एर्दोगन चुनावी धांधली के  बारे में बेहतर जानते हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 03:09 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग और अन्य राष्ट्राध्यक्षों को असहज करने के मिजाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया उनकी और तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच हाल ही में वाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। इस बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने चुनावी धांधली का जिक्र करते हुए अपने तुर्किए के समकक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह चुनावी धांधली के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। गौरतलब है कि एर्दोगान 2014 के बाद से लगातार सत्ता में बने हुए हैं और विपक्षी उन पर निरंकुश व्यवहार का आरोप लगाते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ट्रंप ने शुरुआती बात रखते हुए एर्दोगान को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा, "तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ होना खुशी की बात है। हम लंबे समय से दोस्त हैं। दरअसल, चार साल से भी ज्यादा समय से, जब में निर्वासन (यहां पर ट्रंप ने बाइडन के कार्यकाल को अपने लिए निर्वासन बताया है) में था। और जैसा की पता चला है कि चुनावों में धांधली हुई थी, आप जानते हैं।" इसके बाद ट्रंप ने एर्दोगान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह धांधली वाले चुनावों के बारे में किसी से भी ज्यादा और बेहतर जानते हैं।

