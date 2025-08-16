अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता, अलास्का में बैठक के बाद पुतिन

Donald Trump Putin Alaska meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच अलास्का में लगभग तीन घंटे बातचीत चली। हालांकि युद्ध को समाप्त करने को लेकर कोई भी समझौता नहीं हुआ।

Trump Putin Alaska meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई मीटिंग खत्म हो चुकी है। भले ही इस बैठक में कोई शांति समझौते पर बात न बनी हो लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे की तरफ शांति का हाथ बढ़ाते जरूर नजर आए। पुतिन ने ट्रंप के शांति पूर्ण और मित्रवत व्यवहार के लिए उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर 2022 की शुरुआत में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन का युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।

रूसी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई की ट्रंप के साथ उनकी बातचीत के दौरान जो समझौते हुए हैं। वह यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में और रूस और अमेरिका के बीच संबंधों को शांति के रास्ते पर लाने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन युद्ध को अपने पूर्ववर्ती बाइडन का युद्ध बताते हुए कह चुके हैं कि अगर वह 2022 में राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।

पुतिन ने कहा की उन्हें आशा है कि दोनों नेताओं की अगली बैठक मॉस्को में होगी। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई की यूक्रेन और यूरोप मिलकर अलास्का में ट्रंप के साथ हुई इस बातचीत के समझौतों को खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि सभी पक्षों की आपसी समझ से ही यूक्रेन में शांति आएगी। इतना ही नहीं पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन की सुरक्षा के मुद्दे पर ट्रंप से सहमत हैं। इसके साथ ही रूस युद्ध को समाप्त करने में भी ईमानदारी से दिलचस्पी रखता है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति के किसी भी समाधान पर पहुंचने से पहले, युद्ध के सभी मूल कारणों को जानना आवश्यक है। रूस की सभी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।