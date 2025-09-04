Donald Trump and PM Modi had Good Relations but now Former US NSA John Bolton Big Claim ट्रंप-मोदी के बीच थे अच्छे संबंध, लेकिन अब...पूर्व अमेरिकी NSA ने कर दिया बड़ा दावा, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump and PM Modi had Good Relations but now Former US NSA John Bolton Big Claim

ट्रंप-मोदी के बीच थे अच्छे संबंध, लेकिन अब...पूर्व अमेरिकी NSA ने कर दिया बड़ा दावा

अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि अब वह रिश्ता खत्म हो गया है, और यह सभी के लिए एक सबक है।

Madan Tiwari भाषा, वॉशिंगटनThu, 4 Sep 2025 11:01 PM
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने बड़ा दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वह खत्म हो गए हैं। उन्होंने आगाह किया कि अमेरिकी नेता के साथ घनिष्ठ संबंध विश्व नेताओं को सबसे बुरे दौर से नहीं बचा पाएंगे।

बोल्टन की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका संबंधों में पिछले दो दशकों के संभवतः सबसे खराब दौर की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें ट्रंप की टैरिफ (शुल्क) नीति और उनके प्रशासन द्वारा भारत की लगातार आलोचना के कारण तनाव और बढ़ गया है।

उन्होंने हाल में ब्रिटिश मीडिया पोर्टल ‘एलबीसी’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा "मुझे लगता है कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने निजी संबंधों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अगर उनके (रूस के राष्ट्रपति) व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका का रूस के साथ भी अच्छा संबंध होता। ज़ाहिर है, ऐसा नहीं है।"

बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। लेकिन अब वह ट्रंप के मुखर आलोचक हैं। बोल्टन ने कहा, "ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि अब वह रिश्ता खत्म हो गया है, और यह सभी के लिए एक सबक है। उदाहरण के लिए, (ब्रिटेन के प्रधानमंत्री) किएर स्टॉमर के लिए, कि एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध कभी-कभी मददगार हो सकता है, लेकिन यह आपको सबसे बुरे हालात से नहीं बचाएगा।"

ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे। ‘एलबीसी’ के साथ अपने साक्षात्कार के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, बोल्टन ने कहा कि व्हाइट हाउस ने "अमेरिका-भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है।"

