अमेरिका का एक और ऐक्शन, ड्रग्स सप्लाई मामले में दो भारतीय नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध

फेंटेनाइल ड्रग्स को लेकर अमेरिका ने भारत के दो नागरिकों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने दो भारतीय नागरिकों- सादिक अब्बास हबीब सैयद और खिजर मोहम्मद इकबाल शेख पर अमेरिका में पीड़ितों को फेंटेनाइल और अन्य अवैध ड्रग्स की सप्लाई के मामले में प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही, इसी मामले में अमेरिका एक भारत-आधारित ऑनलाइन फार्मेसी को भी बैन करने का कदम उठा रहा है।

आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के उप-सचिव जॉन के. हर्ले ने कहा, "फेंटेनाइल ने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है। आज, हम इस जहर से लाभ उठाने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "वित्त विभाग नशीली दवाओं के तस्करों को निशाना बनाकर अमेरिका को फेंटेनाइल मुक्त बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता रहेगा।"

फेंटेनाइल सिंथेटिक ओपिओइड संकट का मुख्य कारण रहा है, जिसे लाखों अमेरिकियों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 18 से 45 वर्ष की आयु के अमेरिकियों के लिए ओपिओइड ओवरडोज मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। अमेरिका-भारत ड्रग नीति ढांचे के तहत अवैध दवाओं के विनाशकारी प्रभाव से लड़ने और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के माध्यम से वैश्विक नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं।