Donald Trump aide US Treasury Secretary Scott Bessent slams Europe for buying Russian oil refined in india

अपने खिलाफ जंग की फंडिंग खुद कर रहा यूरोप, क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री; भारत पर क्या बोले?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी तेल का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद अब अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है। अब ट्रंप ने मंत्री में यूरोप को भी सुनाया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:11 PM
अपने खिलाफ जंग की फंडिंग खुद कर रहा यूरोप, क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री; भारत पर क्या बोले?

अमेरिका और भारत के रिश्तों में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंत्री ने एक बार फिर भारत का नाम लेते हुए कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने की सजा दी जा रहा है। इस बार उन्होंने भारत के साथ यूरोप को भी सुनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध खत्म ना हो पाने के लिए यूरोप को दोषी ठहराया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत रूस से जो तेल खरीदता है, वह अंत में यूरोप के पास ही जाता है।

बता दें कि ट्रंप के सहयोगी बेसेंट ने इससे पहले भारत पर मुनाफाखोरी और तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने यूरोप पर खुद के खिलाफ जंग में फंडिंग का आरोप लगाया है। एक सवाल के जवाब में बेसेंट ने इंटरव्यू में कहा, "सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि भारत रियायती दरों पर रूसी तेल खरीद रहा है, अंदाजा लगाइए कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स कहां जा रहे हैं? वे वापस यूरोप जा रहे हैं। इसलिए यूरोपीय खुद के खिलाफ युद्ध का वित्तपोषण कर रहे हैं।"

यूरोप से अपील

इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने यह उम्मीद जताई कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करेगा। बेसेंट ने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की बातों को भी दोहराया और पश्चिमी देशों से यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का कहा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस से इलाका वापस पाने में मदद के लिए यूरोपीय संघ और नाटो की मदद मांगी थी। बेसेंट ने कहा, "रूस यूरोपीय देशों की परीक्षा ले रहा है और यूरोपीय देशों को दृढ़ संकल्प दिखाने की जरूरत है। उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों के मामले में हर संभव कोशिश करनी होगी।"

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ

गौरतलब कि इस तरह के लगाते हुए अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में उसकी आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए इस कदम को जायज ठहराने की कोशिश भी की है। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट कहा है कि भारत अपनी उर्जा हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक नहीं है, बल्कि चीन है। हालांकि अमेरिका ने चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है।

ट्रेड डील पर बातचीत जारी

इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में हैं और वहां अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ उनकी बैठक जारी है। मामले से परिचित लोगों ने पहले बताया है कि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई सफलता मिलेगी।

