गाजा में बमबारी रोक दो; पीस डील पर हमास की आंशिक सहमति के बाद ट्रंप की इजरायल को सलाह

Donald Trump: गाजा शांति समझौते पर हमास की आंशिक सहमति मिल जाने के बाद ट्रंप की तरफ से इजरायल को बमबारी रोकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए यह जरूरी है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 03:21 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इजरायल को गाजा में बमबारी बंद करने की सलाह दी है। ट्रंप का यह फैसला हमास के उस बयान के बाद आया, जिसमें उसने शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी सहमति जता दी है। इसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे अहम है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है।

हमास के इस बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "मेरा मानना है कि वे (हमास) स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। ऐसे में इजरायल को तुरंत ही गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए। ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सकें। क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर काम किया जाना है। यह सिर्फ गाजा की बात नहीं है, यह पूरे मध्य-पूर्व की बात है, जिसे लंबी शांति की जरूरत है।"

