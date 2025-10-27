Hindustan Hindi News
रूस की 'बुरेवेस्टनिक' मिसाइल से अमेरिका में हड़कंप, पुतिन को सलाह देने लगे ट्रंप

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से अपील की कि नए मिसाइल परीक्षण के बजाय यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान दें। एशिया दौरे के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में रिपब्लिकन नेता ने कहा कि रूस का यह परीक्षण उचित नहीं है।

Mon, 27 Oct 2025 02:37 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। इसी बीच रूस ने एक नई मिसाइल का परीक्षण करके यूक्रेन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस परीक्षण पर पहली बार अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से अपील की कि नए मिसाइल परीक्षण के बजाय यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान दें। एशिया दौरे के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में रिपब्लिकन नेता ने कहा कि रूस का यह परीक्षण 'उचित नहीं' है।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें (यूक्रेन में) युद्ध समाप्त करवाना चाहिए। वह युद्ध जो एक सप्ताह में खत्म हो जाना चाहिए था, अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करने वाला है। मिसाइलों का परीक्षण करने के बजाय उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप की यह टिप्पणी रूस द्वारा नई परमाणु-सक्षम और परमाणु-संचालित क्रूज मिसाइल 'बुरेवेस्टनिक' के परीक्षण के एक दिन बाद आई है।

रूस की नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 9M730 बुरेवेस्टनिक एक जमीन से लॉन्च होने वाली, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से भी संचालित है। इसका रूसी नाम 'तूफानी पक्षी' है, जबकि नाटो इसे एसएससी-एक्स-9 स्काईफॉल कहता है। यह परियोजना पहली बार 2018 में राष्ट्रपति पुतिन ने उजागर की थी। उन्होंने तब कहा था कि इसकी रेंज असीमित होगी और यह अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को धोखा दे सकती है। रविवार को क्रेमलिन द्वारा जारी वीडियो में पुतिन छद्म वेश में दिखे, जहां उन्होंने इस 'अनूठे' हथियार के सफल परीक्षण की घोषणा की।

पुतिन से निराश ट्रंप, नई बैठक का संकेत

अगस्त 2025 में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का बीड़ा उठाया और पुतिन को बातचीत के लिए राजी किया। यह युद्ध अब चौथे साल में कदम रख चुका है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में शिखर सम्मेलन में मिले, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'सफल' करार दिया। लेकिन बैठक के कुछ हफ्तों बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले फिर से तेज कर दिए, जिससे ट्रंप निराश हो गए। युद्धविराम की कोशिशों में ट्रंप ने मॉस्को, पुतिन और रूस के व्यापारिक साझेदारों को कई चेतावनियां और अल्टीमेटम दिए।

अमेरिका का ताजा कदम दो रूसी तेल कंपनियों ( रोसनेफ्ट और लुकोइल) पर नए प्रतिबंध लगाना है। एशिया दौरे से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि जब तक यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौता न हो जाए, तब तक वे पुतिन से नहीं मिलेंगे। रविवार को उन्होंने कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि हम एक समझौता करने वाले हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यह स्थिति बहुत निराशाजनक है।

