वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर? ट्रंप के सहयोगी की पत्नी ने कैसे मचा दिया बवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक करीबी सहयोगी की पत्नी कैटी मिलर ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे में लपेटकर पोस्ट किया और कैप्शन में 'जल्द ही' लिखा था। इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। यह पोस्ट अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कैटी मिलर ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी हैं और ट्रंप प्रशासन में काम कर चुकी हैं। उन्होंने यह भड़काऊ पोस्ट किया, जिससे वाशिंगटन में चर्चाएं तेज हो गईं।

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता चुके है और सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इस पोस्ट की कड़ी निंदा की है। डेनमार्क के अमेरिका में राजदूत जेस्पर मोलर सोरेनसेन ने पोस्ट को रीपोस्ट कर फ्रेंडली रिमाइंडर देते हुए कहा कि दोनों देश करीबी सहयोगी हैं और ग्रीनलैंड पहले से नाटो का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेंस फ्रेडरिक नीलसेन ने कहा कि उनका देश बिकाऊ नहीं है और भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं तय होता। उन्होंने इसे अनादरपूर्ण बताया और कहा कि राष्ट्रों के बीच संबंध पारस्परिक सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित होने चाहिए।