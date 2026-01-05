Hindustan Hindi News
वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर? ट्रंप के सहयोगी की पत्नी ने कैसे मचा दिया बवाल

संक्षेप:

रिपोर्ट के अनुसार, कैटी मिलर ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी हैं और ट्रंप प्रशासन में काम कर चुकी हैं। उन्होंने यह भड़काऊ पोस्ट किया, जिससे वाशिंगटन में चर्चाएं तेज हो गईं। इंटरनेट पर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं।

Jan 05, 2026 07:50 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक करीबी सहयोगी की पत्नी कैटी मिलर ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे में लपेटकर पोस्ट किया और कैप्शन में 'जल्द ही' लिखा था। इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। यह पोस्ट अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कैटी मिलर ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी हैं और ट्रंप प्रशासन में काम कर चुकी हैं। उन्होंने यह भड़काऊ पोस्ट किया, जिससे वाशिंगटन में चर्चाएं तेज हो गईं।

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता चुके है और सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इस पोस्ट की कड़ी निंदा की है। डेनमार्क के अमेरिका में राजदूत जेस्पर मोलर सोरेनसेन ने पोस्ट को रीपोस्ट कर फ्रेंडली रिमाइंडर देते हुए कहा कि दोनों देश करीबी सहयोगी हैं और ग्रीनलैंड पहले से नाटो का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेंस फ्रेडरिक नीलसेन ने कहा कि उनका देश बिकाऊ नहीं है और भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं तय होता। उन्होंने इसे अनादरपूर्ण बताया और कहा कि राष्ट्रों के बीच संबंध पारस्परिक सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित होने चाहिए।

ग्रीनलैंड को US में शामिल करने की बात

इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान ने भी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कहते हैं, उसे गंभीरता से करते हैं। बता दें कि यह विवाद ट्रंप के पुराने रुख से जुड़ा है, जहां वे ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते रहे हैं। एक साल पहले ट्रंप जूनियर की ग्रीनलैंड यात्रा को भी 'रिकी' माना गया था। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड अगला टारगेट हो सकता है। हालांकि, यूरोपीय नेता इसे स्थिति पर नजर रखने तक सीमित रखने की आलोचना कर रहे हैं। यह मामला आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के बीच तनाव को उजागर कर रहा है।

