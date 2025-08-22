सावधान! अब ट्रंप के निशाने पर 5.5 CR वीजा धारक, जबरन निर्वासन के ढूंढ़ रहे बहाने; घेरे में कौन-कौन?

ट्रंप प्रशासन द्वारा सभी वीजा धारकों की समीक्षा, उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण विस्तार प्रतीत होता है जो शुरू में मुख्य रूप से उन छात्रों पर केंद्रित थी जो सरकार की नजर में फ़िलिस्तीन समर्थक या इजरायल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अपने देश से विदेशियों के जबरन निर्वासन की दिशा में फिर एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को कहा है कि वह वैध अमेरिकी वीजा रखने वाले पांच करोड़ 50 लाख से अधिक विदेशियों की समीक्षा कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसने कोई उल्लंघन तो नहीं किया है, ताकि उसे डिपोर्ट किया जा सके। यह उन विदेशियों पर बढ़ती कार्रवाई का हिस्सा है, जिन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति मिली हुई है।

एसोसिएटेड प्रेस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी अमेरिकी वीज़ा धारकों की “निरंतर जांच” की जाती है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वे दस्तावेज के लिए अयोग्य हैं या नहीं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिलने पर उन विदेशियों का वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा, और अगर कोई वीज़ा धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है, तो उसे फौरन निर्वासित कर दिया जाएगा।

घेरे में कौन-कौन? अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि किसी वीजाधारक के ‘निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने, आपराधिक गतिविधि, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने या किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के संकेत’ हों तो उसे अमेरिका में रहने की अनुमति देने वाले वीजा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। विभाग ने कहा, “हम अपनी जाँच के दौरान सभी उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा करते हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन या आव्रजन रिकॉर्ड या वीज़ा जारी होने के बाद सामने आने वाली कोई भी अन्य जानकारी शामिल है जो संभावित अयोग्यता का संकेत देती है।”

अचानक रद्द किया जा सकता है वीजा इस साल जनवरी, यानी जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से उनके प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के साथ-साथ छात्र और आगंतुक विनिमय वीज़ा धारकों को निर्वासित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की नई भाषा से पता चलता है कि निरंतर जाँच प्रक्रिया, जिसे अधिकारी समय लेने वाली मानते हैं, कहीं अधिक व्यापक है और इसका मतलब यह हो सकता है कि जिन लोगों को अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई है, उनकी इजाजत भी अचानक रद्द हो सकती हैं।

व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए अब श्रमिक वीजा नहीं विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को X पर कहा कि अमेरिका व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए अब श्रमिक वीज़ा जारी करना भी बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। रुबियो ने पोस्ट किया, "अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को कम कर रही है।" हालांकि, विभाग ने अमेरिका में काम कर रहे विदेशी ट्रक चालकों की संख्या के बारे में पूछे गए सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया।