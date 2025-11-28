Hindustan Hindi News
White House shooting: US में रह रहे 19 देशों के लोगों पर ऐक्शन, भारत के दो पड़ोसी भी निशाने पर

White House shooting: US में रह रहे 19 देशों के लोगों पर ऐक्शन, भारत के दो पड़ोसी भी निशाने पर

संक्षेप:

वाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन ऐक्शन में है। अमेरिका में रह रहे इन 19 देशों के लोगों के ग्रीनकार्ड की दोबारा जांच की जाएगी। इन देशों में भारत के दो पड़ोसी अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल है।

Fri, 28 Nov 2025 06:55 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका की सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले वाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन लगातार सख्त फैसले ले रहा है। नेशनल गार्ड्स पर गोलीबारी करने वाला आरोपी अफगान मूल का है, ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने अमेरिका में रहने वाले 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर (स्थायी निवासियों) की दोबारा जांच करने का फैसला लिया है। यह वह देश हैं, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने पहले से ही कंट्रीज ऑफ कॉन्सर्न्स (चिंता के देशों) की सूची में डाल रखा है। इन 19 देशों की लिस्ट में भारत के भी दो पड़ोसी देश शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो वहीं म्यांमार में जुंटा यानी सेना कमान संभाले हुए हैं।

अमेरिका में इमिग्रेशन और नागरिकता विभाग के प्रमुख जोसेफ एडलो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर चिंता वाले सभी देशों के नागरिकों के ग्रीन कार्ड की जांच की जाएगी।

कौन हैं वह 19 देश...

1. अफगानिस्तान

2. बर्मा (म्यांमार)

3. चाड

4. कांगो गणराज्य

5. इक्वेटोरियल गिनी

6. एरिट्रिया

7. हैती

8. ईरान

9. लीबिया

10. सोमालिया

11. सूडान

12. बुरुंडी

13. क्यूबा

14. लाओस

15. सिएरा लियोन

16. टोगो

17. तुर्कमेनिस्तान

18. यमन

19. वेनेजुएला

