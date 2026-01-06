वेनेजुएला के बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में ये 5 और देश? खुद ही दे रहे हैं संकेत

संक्षेप: हालांकि, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इन नामों का जिक्र किया है। फिलहाल, अमेरिका में मादुरो के खिलाफ मामला अदालत में जारी है, जहां वेनेजुएला के नेता ने खुद को निर्दोष बताया और किडनैप किए जाने का दावा किया है।

Trump's Next Target: अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ ऐक्शन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चीन समेत कई देश अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। इधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की अगले कदम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि उनके निशाने पर कई और देश भी हो सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कहा जा रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ईरान को निशाना बना सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इन नामों का जिक्र किया है। फिलहाल, अमेरिका में मादुरो के खिलाफ मामला अदालत में जारी है, जहां वेनेजुएला के नेता ने खुद को निर्दोष बताया और किडनैप किए जाने का दावा किया है।

ग्रीनलैंड रविवार को ट्रंप ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी के कारण ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, क्योंकि इस समय यह बहुत रणनीतिक जगह है और वहां हर जगह रूस और चीन के जहाज फैले हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से उन्हें ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने दावा भी किया कि यूरोपीय संघ भी उनके इस विचार का समर्थन करता है और वह इस बात को जानते हैं।

ईरान ट्रंप ने ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी आंदोलन के दमन को लेकर ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा , 'इस पर हमारी करीबी नजर है। पहले की तरह अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन पर कड़ा प्रहार करेगा।'

कोलंबिया ट्रंप ने बातचीत के दौरान एक अन्य मध्य अमेरिकी देश कोलंबिया पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों 'बहुत बीमार' देश हैं। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का जिक्र करते हुए कहा कि कोलंबिया को 'एक बीमार व्यक्ति चला रहा है, जो कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद करता है।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'और मैं आपको बता दूं, वह बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा।' जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया के खिलाफ किसी अभियान की योजना बना रहा है, तो उन्होंने कहा, 'यह मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है।'

क्यूबा क्यूबा पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह देश अपने आप ही गिरता हुआ लग रहा है। उन्होंने कहा, 'क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे क्यूबा बस गिरने ही वाला है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'क्यूबा के पास अब आय का कोई जरिया नहीं है। उन्हें अपनी सारी आय वेनेजुएला से, वेनेजुएला के तेल से मिलती थी। अब उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यूबा सचमुच गिरने के कगार पर है।' खास बात है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद क्यूबा के कुछ नगरिकों की मौत हुई थी।