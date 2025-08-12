donald trump 2 minutes big claim over meeting with vladimir putin मुझे दो मिनट में पता चल जाएगा... व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का रोचक दावा, International Hindi News - Hindustan
मुझे दो मिनट में पता चल जाएगा... व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का रोचक दावा

कई युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से मजेदार बात की है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में 2 मिनट के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि कोई डील होगी या नहीं। यूक्रेन से जंग रुकने की डील मुझे दो मिनट में पता चला जाएगी। यदि ऐसा नहीं होना होगा तो वह भी पता चल जाएगा।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 12 Aug 2025 10:56 AM
इजरायल और ईरान के बीच जंग से लेकर कई युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से मजेदार बात की है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में 2 मिनट के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि कोई डील होगी या नहीं। यूक्रेन से जंग रुकने की डील मुझे दो मिनट में पता चला जाएगी। यदि ऐसा नहीं होना होगा तो वह भी पता चल जाएगा।

वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। वॉशिंगटन शहर की पुलिस की कमान अपने हाथों में लेने की जानकारी देते हुए ट्रंप ने रूस की भी बात की। ट्रंप ने कहा, 'मीटिंग के अंत में और जहां तक संभव है शुरुआती दो मिनट में ही पता चल जाएगा कि कोई डील होगी या नहीं।' उनकी इस बात पर एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि आखिर आपको दो मिनट के अंदर कैसे पता चल जाएगा कि डील हो पाएगी या नहीं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं डील ही करता हूं और मेरे पास इसका अनुभव है।

शुक्रवार को दोनों नेताओं की बहुप्रतीक्षित मुलाकात होने वाली है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस मीटिंग से काफी उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह मीटिंग अच्छी भी हो सकती है और खराब भी। ट्रंप न कहा, 'बहुत कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन बढ़ते रहना है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम एक अच्छी डील करेंगे।' पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस मीटिंग में वोलोदिमीर जेलेंस्की भी आएं, लेकिन उनका आने का इरादा नहीं है। वजह यह भी है कि शायद व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि वह जेलेंस्की के साथ कोई डील करें। इस पर ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की तो अपने स्तर पर कई मीटिंग कर चुके हैं।

