मुझे दो मिनट में पता चल जाएगा... व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का रोचक दावा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खासे उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को वे रुकवा सकेंगे। इजरायल और ईरान के बीच जंग से लेकर कई युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से मजेदार बात की है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में 2 मिनट के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि कोई डील होगी या नहीं। यूक्रेन से जंग रुकने की डील मुझे दो मिनट में पता चला जाएगी। यदि ऐसा नहीं होना होगा तो वह भी पता चल जाएगा।

वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। वॉशिंगटन शहर की पुलिस की कमान अपने हाथों में लेने की जानकारी देते हुए ट्रंप ने रूस की भी बात की। ट्रंप ने कहा, 'मीटिंग के अंत में और जहां तक संभव है शुरुआती दो मिनट में ही पता चल जाएगा कि कोई डील होगी या नहीं।' उनकी इस बात पर एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि आखिर आपको दो मिनट के अंदर कैसे पता चल जाएगा कि डील हो पाएगी या नहीं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं डील ही करता हूं और मेरे पास इसका अनुभव है।