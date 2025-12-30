Hindustan Hindi News
व्लादिमीर पुतिन से बात करते ही यूक्रेन पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्या है वजह?

संक्षेप:

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद पता चला कि यूक्रेन ने उनके आवास को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसपर उन्हें बहुत गुस्सा आया। ट्रंप ने कहा कि यह हमले का समय नहीं था।

Dec 30, 2025 10:54 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को इस तरह से निशाना बनाने का यह बिल्कुल सही समय नहीं था। एक तरफ शांति वार्ती की कवायद हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह का कदम खतरनाक हो सकता है। बता दें कि रूस ने सोमवार को दावा किया था कि रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि कीव ने इससे किनारा कसते हुए कहा कि वह वार्ता का समर्थन कर रहा है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि शांति वार्ता में खलल पड़े।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ही उनके आवास पर हुए हमले के बारे में बताया। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर यूक्रेन ने हमला किया है तो यह अपराध है। मुझे राष्ट्रपति पुतिन से जब इसकी जानकारी मिली तो बहुत गु्स्सा आया।

विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्रोन को मार गिराया गया था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लावरोव ने यूक्रेनी हमलों को कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को विफल करने का प्रयास बताया।

उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख बदलेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी। रूसी टीवी चैनलों के अनुसार राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, "पुतिन ने सोमवार को फोन कॉल के दौरान ट्रंप को राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले के बारे में बताया। राष्ट्रपति ट्रंप स्तब्ध थे।"

वहीं एक्स पर पोस्ट करके जेलेंस्की ने कहा, रूस यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक बयान बाजी कर रहा है ताकि एक बार फिर शांति वार्ता में खलल पड़ जाए। हम राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर शांति वार्ता को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं पुतिन के आवास पर हमले की जो मनगढंत कहानी बनाई गई है वह केवल वार्ता को बेपटरी करने के लिए है। रूस ही कीव पर हमला करता है।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
