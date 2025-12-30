व्लादिमीर पुतिन से बात करते ही यूक्रेन पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्या है वजह?

संक्षेप: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद पता चला कि यूक्रेन ने उनके आवास को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसपर उन्हें बहुत गुस्सा आया। ट्रंप ने कहा कि यह हमले का समय नहीं था।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को इस तरह से निशाना बनाने का यह बिल्कुल सही समय नहीं था। एक तरफ शांति वार्ती की कवायद हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह का कदम खतरनाक हो सकता है। बता दें कि रूस ने सोमवार को दावा किया था कि रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि कीव ने इससे किनारा कसते हुए कहा कि वह वार्ता का समर्थन कर रहा है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि शांति वार्ता में खलल पड़े।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ही उनके आवास पर हुए हमले के बारे में बताया। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर यूक्रेन ने हमला किया है तो यह अपराध है। मुझे राष्ट्रपति पुतिन से जब इसकी जानकारी मिली तो बहुत गु्स्सा आया।

विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्रोन को मार गिराया गया था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लावरोव ने यूक्रेनी हमलों को कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को विफल करने का प्रयास बताया।

उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख बदलेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी। रूसी टीवी चैनलों के अनुसार राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, "पुतिन ने सोमवार को फोन कॉल के दौरान ट्रंप को राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले के बारे में बताया। राष्ट्रपति ट्रंप स्तब्ध थे।"