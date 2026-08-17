'सऊदी में भीख मत मांगना' पाकिस्तान ने अपने हज यात्रियों को क्यों दी ऐसी सलाह?

दूतावास ने सख्त लहजे में कहा है कि सऊदी सरकार ने पवित्र शहरों मक्का और मदीना के आसपास भीख मांगने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे नियम तोड़ने पर एक पाकिस्तानी नागरिक को सऊदी पुलिस गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है।

सऊदी अरब जाने वाले अपने ही नागरिकों और जायरीनों के रवैये से फजीहत झेल रहे पाकिस्तान ने उमराह और हज यात्रियों के लिए एक बेहद सख्त एडवाइजरी जारी की है। सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे वहां जाकर भीख मांगने, गलत और उल्टे तरीकों से पैसे जुटाने या वीजा नियमों का उल्लंघन करने जैसी हरकतों से बाज आएं।

दूतावास ने सख्त लहजे में कहा है कि सऊदी सरकार ने पवित्र शहरों मक्का और मदीना के आसपास भीख मांगने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। नियमों को तोड़ने पर तुरंत गिरफ्तारी, जेल और देश से बाहर निकालने की कार्रवाई होगी।

सबक सिखाने के लिए जारी किया AI वीडियो अपनी इस चेतावनी को असरदार बनाने के लिए रियाद स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड वीडियो भी शेयर किया है।

वीडियो का कैप्शन दिया गया है, "पाकिस्तान से आने वाले सभी उमराह यात्रियों और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण संदेश"| वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे नियम तोड़ने पर एक पाकिस्तानी नागरिक को सऊदी पुलिस गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। दूतावास का मकसद अपने नागरिकों को यह संदेश देना है कि सऊदी की जेलों में सड़ने से बेहतर है कि वे कानून का पालन करें।

इन आदतों से दूर रहने की दी सख्त हिदायत मक्का और मदीना की मस्जिदों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह से भीख मांगना या चंदा जुटाना संगीन अपराध माना जाएगा।

उमराह या वर्क वीजा पर आने वाले लोग अपने वीजा की तय समय-सीमा से ज्यादा दिन न रुकें।

जिस वीजा कैटगरी पर प्रवेश मिला है, उसके अलावा किसी गैर-कानूनी काम या बिना अनुमति की नौकरियों में न जुड़ें।