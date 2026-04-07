ट्रेन में ना चढ़ें, जान को खतरा; ट्रंप की धमकी के बीच इजरायल ने ईरानियों को दी वॉर्निंग
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि मंगलवार रात 8 बजे तक अगर वह होर्मुज खोलने पर राजी नहीं हुआ तो उसके पुलों और पावर स्टेशनों को तबाह कर कर दिया जाएगा। अब इजरायल ने ईरानियों को सलाह दी है कि वे ट्रेन से सफर ना करें।
डोनाल्ड ट्रंप की 8 बजे वाली धमकी के बीच इजरायली सेना ने ईरान के नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि वे कम से कम 12 घंटे ट्रेन का इस्तेमाल ना करें। फारसी भाषा में जारी किए गए संदेश में इजरायल ने कहा है कि स्थानीय समयानुसार कम से कम रात नौ बजे तक ट्रेन में यात्रा करने से बचें। इससे संकेत मिला है कि इजराइल के हवाई हमलों में नयी जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह चेतावनी दी गई है।
ईरान में बंद है इंटरनेट
पोस्ट में कहा गया है, 'आपकी मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है।' ईरान में कई सप्ताह से इंटरनेट पर पाबंदी है, लिहाजा ये मुश्किल लगता है कि साधारण ईरानी इस चेतवानी को देख पाएंगे। इसी धमकी को देखते हुए सऊदी अरब ने उसके तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क मार्ग को मंगलवार को बंद कर दिया। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाने की अपील की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई समयसीमा नजदीक आ रही है, जिसमें ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की मांग की गई है।
ईरान बोला-युद्ध का स्थायी अंत चाहिए
ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक इस रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता, तो वह ईरान के सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी करेंगे। ट्रंप ने कहा, ''पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है।'' ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे युद्ध शुरू हुआ। सोमवार को तेहरान ने 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वह युद्ध का स्थायी अंत चाहता है।
ईरान ने सऊदी अरब पर दागीं मिसाइलें
मंगलवार तड़के तेहरान ने सऊदी अरब पर सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्हें बीच हवा में ही रोक दिया गया, लेकिन उनका मलबा ऊर्जा प्रतिष्ठानों के पास गिरा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मालकी ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बीच, सऊदी अरब ने 'किंग फहद कॉजवे' को बंद करने की घोषणा की, जो सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला 25 किलोमीटर लंबा एकमात्र सड़क मार्ग है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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