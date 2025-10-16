पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब संघर्ष विराम को लेकर 'झगड़ा', सीजफायर के लिए कौन गिड़गिड़ाया?

संक्षेप: अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर यह कदम बुधवार से प्रभावी होगा। अफगान सरकार ने अपने सभी सैन्य बलों को आदेश दिया है कि जब तक दूसरा पक्ष आक्रमण न करे, तब तक वे पूर्ण रूप से संघर्ष विराम का पालन करें।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बुधवार (15 अक्टूबर) से 48 घंटे के लिए सीमा पर संघर्ष विराम लागू कर दिया। दोनों देशों ने अलग-अलग बयान जारी कर इसकी घोषणा की, जो बाद में प्रभावी हो गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस युद्धविराम की पहल किसने की? बुधवार को गोलीबारी थम गई, जब दोनों पक्षों ने अस्थायी 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इस बार न तो कतर या सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि दोनों ने इसे विपक्षी पक्ष के आग्रह पर लागू करने की बात कही।

तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था? अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हो जाएगा। मुजाहिद ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर यह कदम बुधवार से प्रभावी होगा। अफगान सरकार ने अपने सभी सैन्य बलों को आदेश दिया है कि जब तक दूसरा पक्ष आक्रमण न करे, तब तक वे पूर्ण रूप से संघर्ष विराम का पालन करें।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान के अनुरोध पर सीमा तनाव कम करने के उद्देश्य से 48 घंटे का अस्थायी संघर्ष विराम स्वीकार किया गया है। मंत्रालय ने जोर दिया कि इस दौरान दोनों देश बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन समाधान योग्य मुद्दे का सकारात्मक हल निकालने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे।

पूरा विवाद क्या है? यह तनाव 11 अक्टूबर को तब भड़का जब अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर 'बदला' लेने के लिए सीमा पर हमला बोला। उनका दावा था कि यह 7 अक्टूबर को काबुल में हुए धमाकों का जवाब है, जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने इस्लामाबाद पर डाली। ध्यान दें कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में हुए उस पहले धमाके के समय तालिबान ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया था, जब अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर थे।

दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे झड़पों में अब तक कई जवान मारे गए हैं। हालांकि, दोनों पक्षों के आंकड़े अलग-अलग हैं। तालिबान सरकार ने रविवार को दावा किया कि संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हुए, जबकि उनके नौ सैनिक शहीद हुए। वहीं, पाकिस्तानी सेना ने बाद में बताया कि उसके 23 सैनिक मारे गए, जबकि 200 से अधिक तालिबानी और उनके सहयोगी लड़ाके ढेर हो गए।

बुधवार को फिर गोलीबारी भड़क उठी, और दोनों ने एक-दूसरे पर जमीनी हमले का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के अनुसार, स्पिन बोल्डक में पाकिस्तानी सेना के हमलों से एक दर्जन से ज्यादा नागरिक मारे गए या घायल हुए। दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत से इनकार करते हुए कहा कि चमन जिले (स्पिन बोल्डक के सामने) में तालिबानी लड़ाकों के हमलों से उनके नागरिक प्रभावित हुए।