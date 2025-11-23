Hindustan Hindi News
G20 की अध्यक्षता पर विवाद, जूनियर US अधिकारी को सौंपने से दक्षिण अफ्रीका का इनकार

G20 की अध्यक्षता पर विवाद, जूनियर US अधिकारी को सौंपने से दक्षिण अफ्रीका का इनकार

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जूनियर अमेरिका अधिकारी को सौंपने से इनकार कर दिया है। ट्रंप द्वारा इस शिखर सम्मलेन के बहिष्कार के बाद अमेरिका ने जूनियर लेवल का अधिकारी भेजा था।

Sun, 23 Nov 2025 08:08 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका में हुआ जी20 शिखर सम्मेलन मेजबान और अगले अध्यक्ष के बीच कूटनीतिक विवाद के साथ समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने अपना नजरिया साफ करते हुए एक जूनियर अमेरिका अधिकारी को अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया। मेजबान देश की तरफ से बताया गया कि जी20 की अध्यक्षता का औपचारिक हस्तांतरण बाद में किया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में जारी दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था।

ट्रंप के बहिष्कार के बाद अमेरिका ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक जूनियर अधिकारी को भेज दिया। इसके बाद मामला बढ़ने लगा। दक्षिण अफ्रीका का मानना है कि अमेरिका ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में केवल अपने दूतावास के एक जूनियर अधिकारी को भेजकर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का अपमान किया है। मेजबान देश के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलना ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका G20 का सदस्य है। यदि वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो वे सही स्तर का कोई भी व्यक्ति भेज सकते हैं। यह नेताओं का शिखर सम्मेलन है। इसमें सही स्तर उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष दूत, या कोई मंत्री होता है।” दक्षिण अफ्रीका की तरफ से साफ किया गया अध्यक्षता का हस्तांतरण संभवत उनके विदेश मंत्रालय में होगा।

अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में विवाद

अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद अन्य देशों की तरफ दक्षिण अफ्रीका भी अमेरिका से तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने शुरुआत से ही अफ्रीका में श्वेत नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा का आरोप लगातार राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर निशाना साधा था। ऐसे में जब जी20 सम्मेलन के लिए ट्रंप को निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया।

दोनों देशों के बीच में विवाद उस समय और गहरा गया, जब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अमेरिका ने अंतिम क्षणों में अपना फैसला बदल दिया है और अब वह सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। वाइट हाउस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा, "रामाफोसा अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं।"

