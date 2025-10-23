बांग्लादेश में BNP और जमात के बीच विवाद, यूनूस सरकार ने दो छात्र सलाहकारों से मांगा इस्तीफा

संक्षेप: मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन के दो प्रमुख सलाहकारों से उनके पदों से इस्तीफा मांग लिया है। यह फैसला मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के तीव्र विरोध के बाद लिया गया।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में छात्र संगठन, जिसे जुलाई-अगस्त के विद्रोह का 'मास्टरमाइंड' कहा जाता था, अब ताश के महल की तरह ढहने लगा है। ढाका के दैनिक अखबार प्रथम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन के दो प्रमुख सलाहकारों से उनके पदों से इस्तीफा मांग लिया है। यह फैसला मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के तीव्र विरोध के बाद लिया गया, जो छात्र नेताओं द्वारा गठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के प्रति इन सलाहकारों के कथित पक्षपात पर सवाल उठा रहे थे।

घिरी हुई यूनुस सरकार ने छात्र नेताओं से इस्तीफा मांगा प्रथम अलो को सूत्रों ने बताया कि यूनुस सरकार ने सूचना एवं प्रसारण सलाहकार महफूज आलम और स्थानीय सरकार सलाहकार आसिफ महमूद सोजिब भुइयां को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला है। ये दोनों अंतरिम सरकार में मंत्री के समकक्ष भूमिका निभा रहे हैं। 2024 में इन्होंने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हसीना के निर्वासन के बाद इन्हें यूनुस की 23 सदस्यीय सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। आलम ने पहले यूनुस के विशेष सहायक के रूप में काम किया और नवंबर 2024 में सलाहकार पद की शपथ ली, बाद में उन्हें सूचना मंत्रालय सौंपा गया। महमूद, जो पहले श्रम, युवा एवं खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, नवंबर 2024 में स्थानीय सरकार विभाग में ट्रांसफर हो गए।

परिषद के करीबी सूत्रों के अनुसार, दोनों ने इस्तीफे पर विचार करने के लिए समय मांगा है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि उनका जाना विरोधियों को मजबूत कर सकता है। हाल ही में एनसीपी नेताओं ने यूनुस से मुलाकात में इस मुद्दे को उठाया और संतुलित प्रतिनिधित्व की मांग की। आसिफ महमूद ने अगस्त 2025 में संकेत दिया था कि वे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले इस्तीफा दे देंगे। आलम ने सितंबर 2025 में कहा था कि पिछले दो महीनों से मैं इस बात को लेकर असमंजस में हूं कि कब पद छोड़ूं। मुझे नहीं पता कि यह कब होगा।

छात्र नेताओं को बीएनपी-जमात का कड़ा प्रतिरोध दरअसल, यह कदम बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आया है, जहां बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी छात्र सलाहकारों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अक्टूबर 2025 में बीएनपी नेताओं ने यूनुस से मिलकर 'विवादास्पद' सलाहकारों को हटाने की मांग की, पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों का हवाला देते हुए जो अंतरिम सरकार की निष्पक्षता को प्रभावित कर रहे हैं। अगले दिन, जमात का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यमुना राज्य अतिथिगृह में यूनुस से मिला और समान चिंताएं जताईं।