ईरान का नक्शा दिखाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया बड़ा ऐलान; युद्ध पर क्या बताया
बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगियों का नक्शा शेयर करते हुए कहा है कि उनका अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उधर इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की भी वार्ता फेल हो गई है।
इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता फेल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे यहां रुकने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और इसलिए वहअमेरिका वापस जा रहे हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में 'ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का दावा करते हुए शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है,' और इजराइल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर दिया है।
नक्शा दिखाकर किया हमला
बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगियों का मैप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, ये लोग हमारा गला घोंटना चाहते थे लेकिन हमने उनका ही घोंट दिया। हमने उनपर हमला किया है और अभी बहुत कुछ करना है। नेतन्याहू ने कहा, लेबनान ने कई बार वार्ता के लिए संपर्क किया है। उसने कहा है कि वह हिजबुल्लाह को निरस्त्रीकरण करेगा। हालांकि जबतक ऐसा होता नहीं है स्थायी युद्धविराम पर फैसला नहीं हो सकता।
नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में जारी वीडियो में कहा, "ईरान के खिलाफ अभियान खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी और काम करना है। लेकिन अब भी यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।' उन्होंने कहा, "हमने यह अभियान इसलिए शुरू किया, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था और प्रतिदिन सैकड़ों मिसाइलें बनाने की क्षमता रखता था। ये दो बड़े खतरे थे, जिन्हें हमें अपने सिर से हटाना था।'
ईरान में 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम
उन्होंने दावा किया, "खामेनेई मिसाइल उत्पादन और परमाणु कार्यक्रम को जमीन के बहुत अंदर इस तरह छिपाना चाहता था ताकि बी-2 विमान भी वहां तक न पहुंच पाएं। हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे।" उन्होंने कहा कि ईरान में अब भी 400 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसे या तो कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिये या बल प्रयोग के माध्यम से ईरान से हटाया जाएगा।
लेबनान में 2000 से ज्यादा की मौत
इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी युद्ध में इजराइली हमलों के कारण लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,020 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।मंत्रालय ने बताया कि लगभग छह सप्ताह से जारी युद्ध में मरने वालों में 248 महिलाएं, 165 बच्चे और 85 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इसने कह कि इसके अलावा 6,436 लोग घायल हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।