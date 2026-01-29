जुलाई क्रांति के बाद भी निराशा, Gen Z की टूटीं उम्मीदें; 'या तो यह या वह' के बीच फंसा बांग्लादेश
बांग्लादेश में शेख हसीना के शासनकाल के दौरान वर्षों तक चले दमन, नौकरियों की कमी और सीमित आर्थिक अवसरों से निराश होकर 2024 में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। वे आमूलचूल बदलाव और एक 'नए बांग्लादेश' की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कई युवाओं का कहना है कि हालात में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ और न ही कोई विश्वसनीय नई राजनीतिक ताकत उभर पाई है। नतीजतन, राजनीतिक मुकाबला एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी और इस्लामी जमात के बीच सिमटता दिख रहा है। जनमत सर्वेक्षणों में यही पारंपरिक लेकिन विवादों से घिरी पार्टियां प्रमुख दावेदार बनी हुई हैं।
दरअसल, जुलाई की क्रांति के बाद युवा पीढ़ी को बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन उनका कहना है कि हकीकत में हिंसा बढ़ी है और अंतरिम सरकार हालात संभालने में नाकाम रही है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र सदमान मुजतबा रफीद उन प्रदर्शनों में शामिल थे, जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया। उनका मानना था कि यह आंदोलन वंशवादी राजनीति पर लोकतंत्र की जीत के लिए जरूरी है। हालांकि 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले उनका उत्साह अब कम पड़ता दिख रहा है।
25 वर्षीय रफीद ने कहा कि उन्होंने ऐसे देश का सपना देखा था जहां लिंग, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान अवसर मिलें। उन्हें नीतिगत बदलाव और सुधार की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात उनके सपनों से काफी दूर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा ढाका में 30 वर्ष से कम उम्र के 80 से अधिक छात्रों से बातचीत में भी यही भावना सामने आई। अधिकांश युवा स्वतंत्र चुनाव में मतदान को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन उम्मीदवारों के विकल्पों से निराश हैं।
पुराने नेता बनाम छात्र-इस्लामी गठबंधन
तीस वर्ष से कम उम्र के युवा, जिन्हें Gen Z कहा जाता है, इस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। बांग्लादेश के 12.8 करोड़ मतदाताओं में से एक चौथाई से अधिक इसी वर्ग के हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये युवा राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और मतदान में भाग लेकर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि विद्रोह से उभरी नेशनल सिटिजन्स पार्टी युवाओं की पसंद बनेगी, लेकिन उसे व्यापक समर्थन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस्लामी जमात के साथ गठबंधन ने उसकी लोकप्रियता को और नुकसान पहुंचाया।
जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के छात्र शुद्रुल अमीन का कहना है कि पार्टी ने अपनी नैतिक बढ़त खो दी है। ‘नए बांग्लादेश’ की चाह रखने वाले मतदाता खुद को पुराने राजनीतिक चेहरों और छात्र-इस्लामी गठबंधन के बीच चुनाव करने को मजबूर महसूस कर रहे हैं। कई युवा मतदाताओं का कहना है कि राजनीति नए विचारों और विकल्पों के अभाव में 'या तो यह, या वह' की स्थिति में फंसी हुई है।
फीकी पड़ती हुई क्रांति की भावना
नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से भी कई युवा निराश हैं। उनका कहना है कि पत्रकारों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ हिंसा को रोकने में सरकार असफल रही है। 23 वर्षीय छात्रा हेमा चकमा ने कहा कि एक साल बाद उन्हें लगता है कि जुलाई क्रांति की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक हिंसा बढ़ी है और सरकार निष्क्रिय बनी हुई है।
नेशनल सिटिजन्स पार्टी के प्रवक्ता आसिफ महमूद ने स्वीकार किया कि पार्टी नई है, संसाधनों और संगठनात्मक ताकत की कमी है और अधिकांश सदस्य युवा हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमात के साथ गठबंधन वैचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक था और शरिया कानून लागू करने का कोई इरादा नहीं है। उनका दावा है कि पार्टी भविष्य में युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश जारी रखेगी।
मतदान को लेकर उम्मीद अब भी कायम
निराशाओं के बावजूद अधिकांश Gen Z मतदाता चुनाव को लेकर आशावादी हैं। 2024 के विद्रोह की प्रमुख चेहरों में शामिल छात्रा कार्यकर्ता उमामा फातिमा का कहना है कि लोगों का वोट डालने निकलना ही लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है। उनके मुताबिक केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई स्थिर सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है।वहीं, कुछ युवाओं ने पारंपरिक दलों को वोट देने का फैसला किया है, तो कुछ का मानना है कि इस्लामी दलों को मौका मिलना चाहिए। वहीं, कुछ युवा अब भी किसी नए और मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं।
हार मानने का सवाल ही नहीं
डॉक्टर तसनीम जरा ( पहले नई पार्टी से जुड़ी थीं लेकिन गठबंधन से असहमत होकर अलग हो गईं ) अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि जुलाई के विद्रोह ने यह उम्मीद जगाई कि पारंपरिक राजनीति से बाहर के लोग भी व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि उनके मुताबिक एक वास्तविक नया राजनीतिक विकल्प रातोंरात नहीं उभरेगा। इसी तरह 25 वर्षीय छात्र एचएम अमीरुल करीम का कहना है कि वे अब भी एक नई राजनीतिक संरचना का सपना देखते हैं। भले ही यह सपना तुरंत पूरा न हो, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं।
